Estados Unidos eliminó el "alerta especial" para la ciudad de Rosario

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente de Pablo Javkin, valoraron la decisión de Washington que reconoce la mejora en la seguridad de la ciudad de Rosario.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario destacaron este viernes la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de eliminar la clasificación especial de Nivel 2: “Extreme las precauciones” que pesaba sobre la ciudad del sur provincial dentro de la Alerta de Viaje para Argentina.
Con esta actualización, Rosario pasa a estar comprendida dentro de la clasificación general asignada al país, Nivel 1: “Tome las precauciones normales”, la categoría de menor riesgo contemplada por ese organismo.
"La modificación -destacaron las autoridades- "representa un reconocimiento internacional a la mejora sostenida de las condiciones de seguridad que registra la ciudad como resultado de las políticas implementadas por el Gobierno de Santa Fe en coordinación con el Gobierno nacional, las fuerzas federales, la Municipalidad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal".
La decisión se conoce un mes después del encuentro que el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo con el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, oportunidad en la que analizaron la evolución de los indicadores de seguridad en la provincia, el combate contra el crimen organizado y las posibilidades de fortalecer la cooperación bilateral.
Al valorar la actualización de la alerta, el gobernador Pullaro afirmó que “este es un reconocimiento muy importante al camino que decidimos recorrer desde el primer día de gestión. Tomamos decisiones difíciles, cambiamos una forma de enfrentar al delito y sostuvimos ese rumbo aun cuando muchos decían que no iba a funcionar o que estaba condenado al fracaso”.
“Los cambios que la sociedad nos pidió son los que estamos llevando adelante y, poco a poco, los resultados hablan por sí solos. Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado y comienza a ser reconocida por esa transformación”, sostuvo.
El mandatario agregó que “este logro es consecuencia de una política de seguridad pública basada en el control, el orden y el fortalecimiento de las instituciones. Haber dejado atrás un indicador tan negativo para la ciudad abre nuevas oportunidades para Rosario y para toda la provincia. Es una buena noticia para el turismo, para la organización de grandes eventos, para quienes evalúan invertir y para las empresas que analizan radicarse aquí. Cuando mejora la seguridad, mejoran también las oportunidades de desarrollo”.
Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, consideró que la decisión “es una señal muy importante hacia el mundo y confirma que el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos ”.
“Durante mucho tiempo Rosario fue noticia por la violencia. Hoy empieza a ser reconocida por haber recuperado el control y por el trabajo serio que se viene realizando para devolverle tranquilidad a la ciudad. Este cambio de clasificación mejora nuestra imagen internacional y genera mejores condiciones para recibir turistas, organizar congresos, espectáculos y eventos deportivos, además de fortalecer la confianza de quienes quieren invertir y generar empleo”, expresó.
Finalmente, desde el Gobierno santafesino destacaron que "la actualización de la Alerta de Viaje constituye un nuevo indicador del proceso de recuperación que atraviesa Rosario, luego de la marcada reducción de los índices de violencia registrada durante los últimos meses, y representa un respaldo internacional al cambio de rumbo impulsado por las políticas de seguridad implementadas en la provincia".
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