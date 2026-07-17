Estados Unidos eliminó el "alerta especial" para la ciudad de Rosario

Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin

Un reconocimiento

Al valorar la actualización de la alerta, el gobernador Pullaro afirmó que “este es un reconocimiento muy importante al camino que decidimos recorrer desde el primer día de gestión. Tomamos decisiones difíciles, cambiamos una forma de enfrentar al delito y sostuvimos ese rumbo aun cuando muchos decían que no iba a funcionar o que estaba condenado al fracaso”.

“Los cambios que la sociedad nos pidió son los que estamos llevando adelante y, poco a poco, los resultados hablan por sí solos. Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado y comienza a ser reconocida por esa transformación”, sostuvo.

El mandatario agregó que “este logro es consecuencia de una política de seguridad pública basada en el control, el orden y el fortalecimiento de las instituciones. Haber dejado atrás un indicador tan negativo para la ciudad abre nuevas oportunidades para Rosario y para toda la provincia. Es una buena noticia para el turismo, para la organización de grandes eventos, para quienes evalúan invertir y para las empresas que analizan radicarse aquí. Cuando mejora la seguridad, mejoran también las oportunidades de desarrollo”.

"Una señal muy importante"

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, consideró que la decisión “es una señal muy importante hacia el mundo y confirma que el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos ”.

“Durante mucho tiempo Rosario fue noticia por la violencia. Hoy empieza a ser reconocida por haber recuperado el control y por el trabajo serio que se viene realizando para devolverle tranquilidad a la ciudad. Este cambio de clasificación mejora nuestra imagen internacional y genera mejores condiciones para recibir turistas, organizar congresos, espectáculos y eventos deportivos, además de fortalecer la confianza de quienes quieren invertir y generar empleo”, expresó.

Finalmente, desde el Gobierno santafesino destacaron que "la actualización de la Alerta de Viaje constituye un nuevo indicador del proceso de recuperación que atraviesa Rosario, luego de la marcada reducción de los índices de violencia registrada durante los últimos meses, y representa un respaldo internacional al cambio de rumbo impulsado por las políticas de seguridad implementadas en la provincia".