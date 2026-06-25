Esteban Bullrich renunció al PRO tras la "protección" a Manuel Adorni

Dirigiéndose a Macri, manifestó que “el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral”, sino “de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba”.

Agregó que “permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, y subrayó que “la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”.

Aludió, de ese modo, a la actitud tomada por el bloque del PRO en Diputados, que junto a otros aliados del oficialismo impidió avanzar en una posible moción de censura contra Adorni.

“Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”, aseveró y dijo que "la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”.

Bullrich tuvo su pico máximo de relevancia política en 2017, cuado encabezó la lista del PRO en la provincia de Buenos Aires, que derrotó en los comicios de medio término a la de Unidad Ciudadana que lideraba la ex Presidenta Cristina Kirchner.

En su carta de renuncia, el ex funcionario macrista le expresó a Macri “un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino”.