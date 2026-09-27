Ley Penal Juvenil: la Ciudad redobló la presión contra la jueza De Marinis y pidió su destitución

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, cuestionó a Laura De Marinis y defendió el pedido de enjuiciamiento impulsado por la Ciudad.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, volvió a cuestionar a la jueza Laura De Marinis por el fallo en el que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en un caso concreto y aseguró que espera que el proceso de enjuiciamiento iniciado contra la magistrada concluya con su destitución.
“Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida”, sostuvo el funcionario, al defender la presentación realizada por el Gobierno de la Ciudad ante el Consejo de la Magistratura porteño.
La controversia comenzó después de que De Marinis declarara la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. La magistrada había sobreseído a un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo ocurrida en Palermo.
La decisión fue apelada y el viernes la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas revocó el fallo, dejó sin efecto el sobreseimiento y apartó a De Marinis del expediente. Además, ordenó realizar un nuevo sorteo para designar al juez que continuará con la investigación.
Tapia explicó que el pedido de enjuiciamiento impulsado por la Ciudad busca determinar si la magistrada incurrió en mal desempeño de sus funciones. El funcionario recordó que el procedimiento puede concluir con distintas sanciones, desde un apercibimiento o una suspensión hasta la destitución.
“Este mecanismo, el de jury, es un mecanismo que está contemplado en la Constitución”, remarcó el ministro en Radio Splendid ante los cuestionamientos que generó la presentación.
El funcionario sostuvo además que resoluciones de este tipo generan dificultades para la política de seguridad de la Ciudad y defendió las modificaciones legales destinadas a brindar mayores herramientas al Poder Judicial frente a la reiteración de delitos.
El planteo contra De Marinis continuará ahora por una vía independiente de la causa penal. El Consejo de la Magistratura deberá evaluar la denuncia presentada contra la jueza y determinar si corresponde avanzar con el procedimiento que eventualmente podría llegar al Jurado de Enjuiciamiento.
También se confirmó que la denuncia contra De Marinis fue presentada el 23 de septiembre y cuestiona tanto el procedimiento utilizado para declarar la inconstitucionalidad como distintas valoraciones realizadas en su resolución.
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