Ley Penal Juvenil: la Ciudad redobló la presión contra la jueza De Marinis y pidió su destitución

Tapia explicó que el pedido de enjuiciamiento impulsado por la Ciudad busca determinar si la magistrada incurrió en mal desempeño de sus funciones. El funcionario recordó que el procedimiento puede concluir con distintas sanciones, desde un apercibimiento o una suspensión hasta la destitución.

“Este mecanismo, el de jury, es un mecanismo que está contemplado en la Constitución”, remarcó el ministro en Radio Splendid ante los cuestionamientos que generó la presentación.

Política de Seguridad de la Ciudad

El funcionario sostuvo además que resoluciones de este tipo generan dificultades para la política de seguridad de la Ciudad y defendió las modificaciones legales destinadas a brindar mayores herramientas al Poder Judicial frente a la reiteración de delitos.

El planteo contra De Marinis continuará ahora por una vía independiente de la causa penal. El Consejo de la Magistratura deberá evaluar la denuncia presentada contra la jueza y determinar si corresponde avanzar con el procedimiento que eventualmente podría llegar al Jurado de Enjuiciamiento.

También se confirmó que la denuncia contra De Marinis fue presentada el 23 de septiembre y cuestiona tanto el procedimiento utilizado para declarar la inconstitucionalidad como distintas valoraciones realizadas en su resolución.