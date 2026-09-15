Fernando Espinoza llamó a "construir una planificación estratégica" para el campo y la industria junto a Axel Kicillof

“En Mechita aprendí claramente que no hay una Argentina posible sin ferrocarriles para sacar la producción del sur bonaerense y del oeste. Desde el campo, el transporte hacia el tren, y desde el tren el transporte hacia los puertos, y desde los puertos el transporte en barco. Eso es volver a tener una Argentina con planificación estratégica”, explicó el titular de la FAM e intendente de La Matanza.

Con respecto a las dificultades que le transmitió la comunidad de Bragado, Espinoza profundizó sobre el problema de los pequeños y medianos productores rurales de nuestras economías regionales: “Perdieron el 50% de la rentabilidad, prácticamente lo que aumentaron, el gasoil, los insumos, los fertilizantes. Los únicos que ganan hoy en el campo son los acopiadores”.

Por último, Espinoza manifestó: “No hay Argentina posible sin campo, no hay Argentina posible sin industria y sin las nuevas tecnologías”. Y durante el cierre del Plenario en Coronel Suárez afirmó: “Vamos a construir un nuevo país. Hay que terminar con los errores del pasado y volver a prestigiar la política, y el mejor de todos nosotros para prestigiar a la política es Axel (Kicillof). Por eso, hoy renace la esperanza de una nueva Argentina”.