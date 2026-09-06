Fernando Espinoza: "No hay Argentina posible sin el campo, sin la industria y sin sueños colectivos"

“La realidad agrícola y ganadera, pero también las industrias de la zona atraviesan serios problemas", manifestó Espinoza y detalló: “En Olavarría hay más de 2.000 nuevos desocupados debido a la crisis de las cementeras y las canteras. La industria del calzado y la industria textil prácticamente desaparecieron en la región y hubo más de 700 despidos en el último tiempo”.

En esa línea, agregó: “La misma situación atraviesa la planta de Fabricaciones Militares en Azul, FANAZUL, que el Gobierno de Milei quiere privatizar”.

En una parte de su discurso, al cierre del Plenario, Espinoza describió una grave realidad de las familias de la 7ma.: “El 50% de las vecinas y vecinos están endeudados. El 41%, menores de 35 años, están en mora y el 34% menores de 25 años también”. Y siguió: “Nos llevamos la fuerza y la esperanza de los pequeños y medianos productores, de las PyMEs, de los docentes, de los médicos, de toda la comunidad de la región que quieren una Argentina distinta”

“No hay Argentina posible sin el campo y sin la industria, no hay Argentina posible sin solidaridad y sin sueños colectivos. Acá, en el interior profundo de nuestra querida provincia, se escuchó muy fuerte que el futuro es con las juventudes como protagonistas es unidos y es con Axel”, resaltó Espinoza y finalizó: “Hay esperanza de una nueva Argentina y va a ser con Axel Kicillof presidente”.