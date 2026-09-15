El PRO llevó su agenda a Estados Unidos: reuniones en la Casa Blanca y el Congreso

Además, la delegación mantuvo reuniones con integrantes del Congreso de Estados Unidos, como el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno; el representante republicano por Ohio, Michael Rulli, copresidente del Congressional Argentina Caucus; y la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar. Estuvieron centradas en la relación entre Estados Unidos y la Argentina, el escenario político de la región y la importancia de ampliar los canales de diálogo entre dirigentes de ambos países.

En ese marco, Jorge Macri planteó la importancia de que el PRO tenga una agenda internacional propia y participe activamente de las conversaciones sobre el futuro de la Argentina, la relación con Estados Unidos y los desafíos que enfrenta América Latina.

La delegación del PRO vio también a María Elviar Salazar, congresista republicana por Florida.

Como parte de la agenda política, la delegación participó también de una conferencia en el Atlantic Council, donde expuso la experiencia de Buenos Aires y el rol que la Ciudad puede desempeñar en la nueva etapa de transformación que atraviesa la Argentina.

"El interés que genera hoy la Argentina en ámbitos como el Atlantic Council confirma algo que para nosotros es central: el cambio de rumbo del país ya no se percibe como algo coyuntural, sino como un proceso sostenido en el tiempo. Vinimos a contar en primera persona lo que estamos viviendo: el orden de las cuentas públicas, la apertura al mundo y la previsibilidad que le estamos dando a quien quiera venir a invertir en la Argentina”, dijo el diputado Cristian Ritondo.

Y ante referentes políticos, empresariales y académicos, el jefe de Gobierno destacó que Buenos Aires es una puerta de entrada para compañías estadounidenses interesadas en la Argentina y en la región, por la concentración de talento, universidades, servicios, tecnología, finanzas, cultura y entretenimiento que tiene la Ciudad.