Pablo Quirno defendió la estrategia sobre Malvinas: "No fueron la bandera del Mundial, ni Trump"

Quirno fue uno de los funcionarios que acompañó a Milei en la cadena nacional del último jueves.

Durante su exposición en la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Quirno argumentó que la medida es parte de la estrategia que pretende sancionar a empresas que desempeñan operaciones en las Islas Malvinas, así como también a sus proveedores. El funcionario explicó que con el decreto reglamentario se busca no sólo ampliar el alcance de las empresas relacionadas con la actividad petrolera, sino también acelerar el proceso de sanciones.

“Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, señaló. Y en ese sentido, confirmó que las empresas “ya fueron anoticiadas la semana pasada”.

“Cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener un proceso bastante complicado”, concluyó.