El Gobierno afrontará un amplio debate en el Congreso por la soberanía argentina en Malvinas

Después del discurso de Milei por cadena nacional, la Casa Rosada enviará al Parlamento una serie de proyectos que refuercen la estrategia diplomática, jurídica y económica en el Atlántico Sur. Las reacciones del oficialismo y la oposición.
El Gobierno prepara la apertura de un amplio debate parlamentario sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, con el objetivo de consolidar una posición común entre las distintas fuerzas políticas y respaldar las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en los últimos días.
La Casa Rosada busca que el Congreso discuta un paquete de proyectos que refuercen la estrategia diplomática, jurídica y económica en el Atlántico Sur, en un contexto marcado por las tensiones con el Reino Unido y la publicación del listado de 45 personas y empresas sancionadas por participar en actividades petroleras en el archipiélago.
La intención del Ejecutivo es que el Parlamento aborde un debate integral, para lo cual enviará iniciativas vinculadas a la explotación de recursos naturales, la regulación de actividades comerciales en la zona en disputa, la presencia argentina en el Atlántico Sur y la coordinación con organismos internacionales. Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno pretende que la discusión tenga “consenso transversal” y que se convierta en una política de Estado sostenida más allá de coyunturas partidarias.
El canciller Pablo Quirno afirmó que la estrategia de la administración libertaria “no es improvisada” y se basa en acciones articuladas entre los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, junto con la Secretaría de Energía. En paralelo, el Ejecutivo considera que la reacción británica a las sanciones y la visita de una delegación malvinense a Chile refuerzan la necesidad de que el Congreso tome un rol activo en la definición de la política de Malvinas.
Desde el oficialismo, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, destacó la postura del Presidente y los proyectos que la Casa Rosada enviará al Congreso. "Por primera vez, nuestro gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos", afirmó desde sus redes sociales. Y agregó: "La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego".
Por su parte, el diputado Santiago Santurio expresó: "Cuente con nosotros, presidente, para defender en el Congreso nuestra soberanía nacional”.
Distinto fue el tono de Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria: "En 33 meses, Milei no aportó nada significativo por la Cuestión Malvinas; gobernó en contra de la soberanía nacional; e impidió todo tipo de consenso en el rumbo de la política exterior y la defensa nacional”.
Más dura fue la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, al vincular el discurso del Presidente con la estrategia geopolítica de Estados Unidos y sostener que “se lo escribieron en el Pentágono". Y su compañero de bloque Nicolás del Caño agregó: "Milei intenta utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña".
En ese contexto, el oficialismo evalúa convocar a especialistas, exfuncionarios, académicos y representantes de las Fuerzas Armadas para enriquecer el debate legislativo. También busca que la oposición participe del proceso, con el argumento de que la cuestión Malvinas “excede cualquier disputa interna” y requiere una postura unificada frente a la comunidad internacional.
*Con información de la Agencia Noticias Argentinas
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