El Gobierno afrontará un amplio debate en el Congreso por la soberanía argentina en Malvinas

Malvinas: las repercusiones en el Congreso por el discurso de Milei

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, destacó la postura del Presidente y los proyectos que la Casa Rosada enviará al Congreso. "Por primera vez, nuestro gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos", afirmó desde sus redes sociales. Y agregó: "La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego".

Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas.



Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos.



La defensa de nuestra soberanía se hace… https://t.co/KM4H1MqJJq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 4, 2026

Por su parte, el diputado Santiago Santurio expresó: "Cuente con nosotros, presidente, para defender en el Congreso nuestra soberanía nacional”.

Distinto fue el tono de Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria: "En 33 meses, Milei no aportó nada significativo por la Cuestión Malvinas; gobernó en contra de la soberanía nacional; e impidió todo tipo de consenso en el rumbo de la política exterior y la defensa nacional”.

CUESTIÓN MALVINAS: EL ÁMBITO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS ES EL CONGRESO.



En 33 meses Milei no aportó nada significativo por la Cuestión Malvinas; gobernó en contra de la soberanía nacional; e impidió todo tipo de consenso en el rumbo de la política exterior y la defensa… — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) September 4, 2026

Más dura fue la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, al vincular el discurso del Presidente con la estrategia geopolítica de Estados Unidos y sostener que “se lo escribieron en el Pentágono". Y su compañero de bloque Nicolás del Caño agregó: "Milei intenta utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña".

En ese contexto, el oficialismo evalúa convocar a especialistas, exfuncionarios, académicos y representantes de las Fuerzas Armadas para enriquecer el debate legislativo. También busca que la oposición participe del proceso, con el argumento de que la cuestión Malvinas “excede cualquier disputa interna” y requiere una postura unificada frente a la comunidad internacional.

*Con información de la Agencia Noticias Argentinas