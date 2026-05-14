Fernando Espinoza, presente en la Marcha Federal Universitaria

“Hoy el mundo ya tiene otro horizonte. A los países ya no se los reconoce por su poder armamentista, sino que son potencia por el nivel de conocimiento de sus ciudadanos. Milei sigue viviendo en una Argentina de fantasía, no ve la realidad, Milei vive en Argentilandia. Sáquese la venda de los ojos, presidente. La Argentina real es la que hoy está en las calles y en las plazas de todo el país”, aseveró Fernando Espinoza y concluyó: “Esta juventud maravillosa es la verdadera Argentina, por eso vamos a seguir luchando para hacer realidad la Argentina que soñaron nuestros abuelos y dejarles un país mejor a nuestros hijos”.