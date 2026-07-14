Marcela Pagano cruzó al Gobierno por la prohibición de las banderas sobre Malvinas

Pagano consideró que "a la bandera de Malvinas no la arría la FIFA, no la arría Inglaterra y mucho menos una ministra arrodillada ante Londres".

Y concluyó en su mensaje: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

¿“Contenido político”, ministra @AleMonteoliva ? La soberanía sobre Malvinas no es contenido político: es un mandato expreso de nuestra Constitución Nacional y la memoria de 649 héroes que descansan en el Atlántico Sur. Contenido político es que el gobierno que reivindica a… https://t.co/Xgn9WXucke — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 14, 2026

La decisión respaldada por la administración libertaria forma parte del operativo de seguridad diseñado para uno de los partidos de mayor riesgo del Mundial y responde al reglamento de la FIFA, que impide el ingreso de mensajes de contenido político, racial, religioso, de odio o considerados provocativos dentro de los estadios.

La restricción alcanza a cualquier insignia vinculada al reclamo argentino de soberanía sobre las islas, un símbolo habitual entre los hinchas de la Selección.