Marcela Pagano cruzó al Gobierno por la prohibición de las banderas sobre Malvinas

La diputada nacional rechazó el apoyo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la medida dispuesta para las semifinales entre la Selección e Inglaterra en el Mundial 2026.
La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó este martes al gobierno de Javier Milei por haber apoyado la prohibición de ingresar con banderas o mensajes alusivos a las Islas Malvinas al partido entre la Selección e Inglaterra.
La medida fue dispuesta por las autoridades de la FIFA, representantes del FBI y de la Policía de Atlanta, donde se jugará el encuentro por las semis del Mundial 2026.
"¿Contenido político, ministra @AleMonteoliva? La soberanía sobre Malvinas no es contenido político: es un mandato expreso de nuestra Constitución Nacional y la memoria de 649 héroes que descansan en el Atlántico Sur", expresó la legisladora, integrante del monobloque Coherencia, en respuesta a los dichos de la ministra de Seguridad.
"Contenido político es que el gobierno que reivindica a Margaret Thatcher les prohíba a los argentinos llevar su causa a un partido contra Inglaterra", remarcó desde su cuenta de la red social X.
Pagano consideró que "a la bandera de Malvinas no la arría la FIFA, no la arría Inglaterra y mucho menos una ministra arrodillada ante Londres".
Y concluyó en su mensaje: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".
La decisión respaldada por la administración libertaria forma parte del operativo de seguridad diseñado para uno de los partidos de mayor riesgo del Mundial y responde al reglamento de la FIFA, que impide el ingreso de mensajes de contenido político, racial, religioso, de odio o considerados provocativos dentro de los estadios.
La restricción alcanza a cualquier insignia vinculada al reclamo argentino de soberanía sobre las islas, un símbolo habitual entre los hinchas de la Selección.
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