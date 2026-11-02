La recorrida continuó en San Nicolás, donde conversó con feriantes que trabajan en las inmediaciones del Santuario de la Virgen. Según relató, durante la celebración del 25 de septiembre, cuando aumenta la concurrencia de visitantes a la ciudad, las ventas cayeron más de un 60% respecto de lo esperado.

El intendente también cuestionó la exclusión de San Nicolás del régimen de Zona Fría y señaló que la eliminación de los subsidios al gas alcanzó a más de 44.000 familias, con aumentos tarifarios que, según sus declaraciones, rondaron el 50%. Asimismo, sostuvo que cerró más del 40% de los comercios de la zona.

El dirigente planteó la necesidad de recuperar las economías regionales y ampliar el espacio opositor de cara a las elecciones de 2027.

Al realizar un balance de la recorrida por la Segunda Sección Electoral, Espinoza mencionó otros factores que, a su entender, afectan a la región: la apertura de importaciones, el cierre de industrias, el aumento del desempleo y el endeudamiento de las familias.

"Hay que volver a inyectar dinero en los hogares", insistió el dirigente, quien planteó la necesidad de construir propuestas junto con los distintos sectores productivos de la provincia.

En el plano político, Espinoza convocó a ampliar el espacio opositor más allá del peronismo y propuso conformar un frente electoral con otros sectores. También expresó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof como candidato presidencial para las elecciones de 2027.

"Vamos a seguir organizando la esperanza, desde un nuevo peronismo que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones, escuchar, aprender, corregir los errores y pensar juntos las soluciones para cada sector productivo del país", concluyó.