El intendente de La Matanza visitó San Pedro, Ramallo y San Nicolás, lugares en los que advirtió sobre la caída de las ventas, el aumento de los costos y las dificultades económicas de jubilados, comerciantes y productores.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, reclamó una recomposición de los ingresos familiares y medidas para reactivar las economías regionales, tras una recorrida por las ciudades bonaerenses de San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Durante las visitas, mantuvo encuentros con comerciantes, productores, trabajadores y vecinos, y señaló que la caída del consumo y el aumento de las tarifas afectan a distintos sectores de la actividad económica.
En San Pedro, el dirigente se reunió con representantes de la actividad productiva y visitó un merendero comunitario. Según indicó, los comerciantes y productores de la zona registran una disminución de las ventas, una menor rentabilidad y mayores costos fijos, principalmente por las tarifas de electricidad, gas y combustible.
Espinoza, quien también es el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), aseguró que la demanda de asistencia alimentaria en el merendero aumentó más de un 100% y atribuyó este escenario a las medidas económicas nacionales y advirtió sobre las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos productores.
En Ramallo, Espinoza visitó un centro de jubilados, donde recibió testimonios sobre el deterioro de los ingresos de ese sector. "La mayoría de los jubilados tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir", afirmó. En ese contexto, insistió en la necesidad de aumentar el dinero disponible en los hogares para impulsar el consumo.
La recorrida continuó en San Nicolás, donde conversó con feriantes que trabajan en las inmediaciones del Santuario de la Virgen. Según relató, durante la celebración del 25 de septiembre, cuando aumenta la concurrencia de visitantes a la ciudad, las ventas cayeron más de un 60% respecto de lo esperado.
El intendente también cuestionó la exclusión de San Nicolás del régimen de Zona Fría y señaló que la eliminación de los subsidios al gas alcanzó a más de 44.000 familias, con aumentos tarifarios que, según sus declaraciones, rondaron el 50%. Asimismo, sostuvo que cerró más del 40% de los comercios de la zona.
Al realizar un balance de la recorrida por la Segunda Sección Electoral, Espinoza mencionó otros factores que, a su entender, afectan a la región: la apertura de importaciones, el cierre de industrias, el aumento del desempleo y el endeudamiento de las familias.
"Hay que volver a inyectar dinero en los hogares", insistió el dirigente, quien planteó la necesidad de construir propuestas junto con los distintos sectores productivos de la provincia.
En el plano político, Espinoza convocó a ampliar el espacio opositor más allá del peronismo y propuso conformar un frente electoral con otros sectores. También expresó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof como candidato presidencial para las elecciones de 2027.
"Vamos a seguir organizando la esperanza, desde un nuevo peronismo que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones, escuchar, aprender, corregir los errores y pensar juntos las soluciones para cada sector productivo del país", concluyó.
comentar