El dólar oficial llegó a $1565, el valor más elevado en lo que va del año

El billete verde minorista aumento $5 con respecto al cierre del viernes en el Banco Nación, al tiempo que la tasa de "Riesgo país" quedó al filo de los 800 puntos.
El dólar oficial minorista operó este lunes a $1615 para la compra y $1565 en el Banco Nación (BNA), lo que equivale a un aumento de $5 frente al cierre anterior y de esta forma tocó el valor más alto en lo que va del año, acumulando un avance de $85 en lo que va de 2026.
En tanto, el precio promedio en el resto del mercado es de $1566,60, según el Banco Central (BCRA). En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $10 a $1.544 para la venta.
Entre los paralelos, el MEP operó a $1.564,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.654,66. En tanto, el denominado dólar blue o paralelo se sostiene a $1545 para la compra y $1.565 para la venta en la City porteña.
Luego de experimentar una fuerte tensión en las ruedas previas que lo llevó a tocar un techo de 790 puntos básicos el riesgo país de la Argentina trepó a los 797 puntos, según lo reportado por la JP Morgan.
Los analistas financieros advierten que el indicador acumula un salto cercano al 30% en los últimos treinta días, traccionado tanto por el efecto contagio de la crisis económica provocada por la guerra en el Estrecho de Ormuz, así como por la creciente cautela de los inversores de cara al escenario electoral y económico de mediano plazo.
Por su parte, el MSCI Merval baja 2,3% a 89.933 puntos, mientras que medido en dólares recorta 2,5% a 54 unidades. Las acciones que más caen son: YPF (-4,8%), Grupo Supervielle (-3,2%), y Pampa Energía (-2,7%). La bolsa local, los títulos de deuda operan con mayoría de bajas.