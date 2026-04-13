Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal: la Provincia envío la primera cuota

"Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses", afirmaron.

Cómo se distribuyen los recursos

El FEFIM se financia con el 8% de los recursos provenientes del endeudamiento provincial, con un piso garantizado de cientos de miles de millones de pesos para todos los municipios.

El 70% se reparte automáticamente según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

se reparte automáticamente según el Coeficiente Único de Distribución (CUD). El 30% restante se destina a programas específicos de infraestructura, transporte y cultura con impacto local.

Cronograma de pagos

El fondo será transferido en cinco cuotas: tres durante 2026 (abril, agosto y noviembre), y dos en 2027.