Fractura en La Libertad Avanza: tres diputados abandonaron el bloque oficialista

Se trata de la periodista bonaerense Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González. Mientras que sumó a este bloque a mendocina Lourdes Arrieta, que dejó la bancada a mediados del año pasado y se convirtió en una acérrima opositora.

Arrieta terminó conformando un monobloque llamado Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal y comenzó a tener juego propio. Así las cosas, el bloque oficialista de 39 miembros quedó en 36. Todos tienen mandato hasta 2027, aunque D'Alessandro fue electo diputado provincial en San Luis.

En este contexto, Carlos D'Alessandro, estuvo ausente en la primera votación de la ley de Emergencia en Discapacidad. Hoy sorprendió dando quórum en la sesión y votando en contra del veto de Milei. Marcela Pagano también votó contra el Presidente.

image

“Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, anunciaron desde el flamante espacio.

“Algunos veníamos hablando hace ya un año de esta posibilidad y en el último tiempo se fueron sumando ‘heridos’ que quedaron dejados de lado por la cúpula de LLA en el cierre de las listas”, dijo uno de los cuatro miembros del flamante bloque en declaraciones a la prensa.

Adelantaron que será un espacio liberal de centro derecha “que tenga responsabilidad fiscal y social”. Mientras que aclararon: “Al Presidente lo vamos a apoyar siempre y cuando no atente contra la dignidad de nuestro pueblo”.

De todos modos, fueron lapidarios con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y alfil de Milei en el Congreso.

“Esto es, también, porque el límite era la corrupción”, en referencia con el caso $LIBRA. “No vamos a quedar pegados a la corrupción de los Menem”, afirmó.