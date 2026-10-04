Fuerte advertencia del arzobispo de Luján por la creciente exclusión social

“O salimos juntos o no”, afirmó el arzobispo, quien planteó la necesidad de recuperar una convivencia basada en la fraternidad y el respeto por la dignidad humana.

La visita del Papa

Scheinig también habló sobre la próxima visita del papa León XIV al país. Aunque evitó anticipar cuál podría ser el mensaje del pontífice a los argentinos, consideró que en el actual contexto resulta fundamental sostener una perspectiva de futuro. “Se debe hablar de esperanza en momentos difíciles”, expresó.

Por otra parte, diferenció entre “lo político” y “la política”. Explicó que el primer concepto se vincula con principios como el bien común, la justicia y la dignidad de las personas, mientras que el segundo comprende las estrategias, organizaciones y partidos encargados de intentar llevar esos valores a la práctica.

“Ojalá que podamos nosotros, en ese pluralismo y en esa diferencia, superarla, pero en pos de construir algo común donde los más pobres no queden afuera”, concluyó Scheinig.