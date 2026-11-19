Diferenciándose de política que impulsa en presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la legisladora se pronunció a favor de eliminar percepciones, establecer "un mínimo no imponible de cargas sociales" y contar con "impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa".

La parlamentaria también mencionó la necesidad de "separar lo que son las prestaciones sociales del empleo", como parte de los cambios que considera necesarios para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector productivo.

En el mensaje escrito con el que acompañó el video, Bullrich aclaró que, sin embargo, las propuestas no implican modificar la orientación económica del Gobierno. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", señaló.

"Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo", agregó en la publicación.

Además, destacó que las modificaciones vinculadas con "IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales" son algunos de los cambios que, a su entender, "pueden sentirse en el día a día" de las empresas.

Finalmente, Bullrich expresó su expectativa de que las pequeñas y medianas empresas puedan expandirse en los próximos años. "Creo mucho en lo que hacen y espero que todas las próximas décadas dejen de ser PyMEs, sean empresas medianas o grandes, todos crezcan, porque si crecen ustedes, crece el país", concluyó.