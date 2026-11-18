“Milei”



Porque Javier Milei compartió en sus redes un video animado inspirado en el GTA VI.

pic.twitter.com/ALRhuBZrQb — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 18, 2026

Luego aparece una figura que remite a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner dentro de una habitación repleta de dinero, en lo que es una representación del hotel Hotesur. Milei llega al lugar junto a la policía y detienen a la exjefa de Estado.

En continuidad del video, el libertario entra en un edificio identificado como “Oficina Pública” mientras grita y sostiene la motosierra. A su paso, un grupo de empleados estatales con rostros de “ñoquis” corren para escapar de él. Más tarde el mandatario vuelve a subir al auto, choca los cinco con su hermana y se burlan de lo ocurrido.

Otra de las secuencias muestra al Presidente lanzando un disparo de bazuka contra un edificio que representa al Banco Central (BCRA).

El video termina con Milei nuevamente a bordo del auto rodeado de una multitud de argentinos y la leyenda “¡Viva la libertad, carajo!”.