El Presidente posteó en sus redes un video inspirado en la estética del famoso videojuego. "Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas", advirtió.
En la previo del lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), previsto en la Argentina para este jueves, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un video inspirado en el videojuego.
Las imágenes arrancan con una advertencia: “Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas”. Y luego, se ve una secuencia “libertaria” ambientada en el universo del juego, Vice City, una ciudad ficticia basada en Miami que sirve como locación en esta serie de videojuegos.
En las primeras imágenes aparece también un auto convertible manejando por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su lado, el mandatario viaja de pie empuñando una motosierra.
Mientras ambos avanzan por la ciudad, el Presidente derriba una serie de postes con las inscripciones “Gasto público”, “Impuestos” y “Regulaciones”.
Luego aparece una figura que remite a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner dentro de una habitación repleta de dinero, en lo que es una representación del hotel Hotesur. Milei llega al lugar junto a la policía y detienen a la exjefa de Estado.
En continuidad del video, el libertario entra en un edificio identificado como “Oficina Pública” mientras grita y sostiene la motosierra. A su paso, un grupo de empleados estatales con rostros de “ñoquis” corren para escapar de él. Más tarde el mandatario vuelve a subir al auto, choca los cinco con su hermana y se burlan de lo ocurrido.
Otra de las secuencias muestra al Presidente lanzando un disparo de bazuka contra un edificio que representa al Banco Central (BCRA).
El video termina con Milei nuevamente a bordo del auto rodeado de una multitud de argentinos y la leyenda “¡Viva la libertad, carajo!”.
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