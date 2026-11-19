El dinero se agota cada vez más rápido en las familias argentinas.

La preocupación por los precios sigue presente

Pese a la reducción de la inflación que destaca el Gobierno, el impacto del costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones. El 77% de los consultados sostuvo que los precios aumentaron mucho o bastante durante el último mes.

Esa percepción alcanza al 92% de los votantes kirchneristas, al 85% de los del PRO y de los independientes, y al 45% de quienes respaldan a Milei. Además, el 55% proyecta que la inflación seguirá subiendo durante los próximos meses, mientras que el 26% cree que se mantendrá sin cambios y el 14% espera que baje.

Las expectativas también varían según la identificación política: ningún encuestado del PJ-kirchnerismo anticipa una caída de los precios, mientras que esa posibilidad es contemplada por el 4% del PRO, el 11% de los independientes y el 35% de los mileístas.

Desde noviembre de 2023 se perdieron 370.000 empleos asalariados formales en toda la Argentina.

La mayoría todavía no nota un alivio en su economía

El escenario se completa con las dificultades que atraviesan los hogares. El 65% afirmó que todavía no registra mejoras ni en la economía general ni en sus finanzas personales. En tanto, el 20% percibe avances en el país, pero asegura que aún no se traducen en su bolsillo, y solo el 13% reconoce una mejora propia.

A su vez, el 84% aseguró haber tenido que ajustar sus gastos para llegar a fin de mes. El 65% también considera que personas de su misma condición económica salen perjudicadas por el rumbo actual, una opinión que alcanza al 74% de los votantes del PRO y al 71% de los independientes.

Rafael Prieto, presidente de QSocial, y Lucas Klobovs, director de Opinión Pública, señalaron que la desaceleración de los precios todavía no alcanza para generar un alivio suficiente en la vida cotidiana. En ese contexto, tres de cada cuatro argentinos estarían dispuestos a tolerar una inflación mayor si eso se tradujera en más actividad y empleo.

El informe corresponde a El dato de la semana, una serie basada en el Monitor Económico de QSocial. La medición se realizó durante octubre de 2026, a través de una encuesta online nacional de 4.000 personas, con un margen de error de ±1,6 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.