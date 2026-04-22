Marcha y concentración en el Misterio de Salud contra el nuevo proyecto de ley de Discapacidad

Al reclamo por la crisis en discapacidad se sumó el rechazo al proyecto denominado Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector.

Asimismo, destacaron que “mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresó el Foro.

En diálogo con Urbana Play Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), aseguró que "este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad. Siguen insistiendo con el relato de las pensiones truchas pero no muestran pruebas concretas que justifiquen esta reforma. Mientras ponen bajo sospecha a todo un colectivo, que ya viene siendo golpeado y maltratado hace mucho tiempo”. Y agregó: “Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Es lo que establece el valor de las prestaciones que brindan las instituciones y asociaciones en todo el país. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”.

Durante la jornada de protesta, las organizaciones exigirán una actualización urgente de los aranceles, pagos mensuales regulares y la cancelación de la deuda acumulada.

La movilización al Ministerio de Salud se da en el marco de fuertes reclamos a la cartera de Lugones, no solo del colectivo Discapacidad. También, por la crisis en Pami, las denuncias por escasez de vacunas, los recortes en las residencias y la reforma inconsulta de la Ley de Salud Mental.