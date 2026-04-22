Milei celebró un informe sobre la inflación y su autor le salió al cruce

El Presidente respaldó la estrategia antiinflacionaria expuesta en un informe internacional, pero el economista que lo elaboró señaló que el modelo local difiere de los casos exitosos.
El presidente Javier Milei volvió a defender su estrategia económica frente a la suba de la inflación y utilizó un informe académico internacional para sostener que el proceso de desaceleración requiere tiempo. Sin embargo, el propio autor del trabajo citado salió a aclarar que las conclusiones no respaldan completamente el enfoque aplicado en Argentina.
En una reciente intervención, el mandatario reconoció que el 3,4% de inflación de marzo “es malo” y pidió "paciencia", aunque insistió en que existen fundamentos para esperar una desaceleración en el futuro.
El Presidente difundió en redes sociales un análisis basado en un paper que estudia más de 100 episodios de desinflación en distintos países. “TREMENDA CLASE EMPÍRICA…”, escribió al compartir el contenido, utilizándolo como argumento a favor del rumbo económico.
El informe, difundido en un canal de streaming, sostiene que la mayoría de los países redujeron la inflación de manera gradual y en plazos extensos, lo que reforzaría la idea de que los resultados no son inmediatos.
Poco después, el economista Fernando Morra, autor del estudio, respondió públicamente. “La evidencia muestra algo más complejo que ‘solo monetario’”, explicó, y agregó que los procesos exitosos combinaron distintos factores como tipo de cambio competitivo, crecimiento y políticas de ingresos.
En ese sentido, sugirió que el documento requiere una lectura más integral: “Quizás valga la pena leerlo”.
Según el relevamiento, solo una minoría de países logró reducir la inflación rápidamente. La mayoría atravesó procesos de varios años, con casos como Chile y Colombia que demoraron más de una década en bajar los niveles inflacionarios.
El estudio también destaca que estos procesos incluyeron expansión económica y mejoras en salarios, elementos que forman parte del debate actual sobre el modelo económico argentino.
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