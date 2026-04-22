Milei celebró un informe sobre la inflación y su autor le salió al cruce

El informe, difundido en un canal de streaming, sostiene que la mayoría de los países redujeron la inflación de manera gradual y en plazos extensos, lo que reforzaría la idea de que los resultados no son inmediatos.

tuit Especialistas discuten qué condiciones permiten reducir la inflación.

Poco después, el economista Fernando Morra, autor del estudio, respondió públicamente. “La evidencia muestra algo más complejo que ‘solo monetario’”, explicó, y agregó que los procesos exitosos combinaron distintos factores como tipo de cambio competitivo, crecimiento y políticas de ingresos.

En ese sentido, sugirió que el documento requiere una lectura más integral: “Quizás valga la pena leerlo”.

Según el relevamiento, solo una minoría de países logró reducir la inflación rápidamente. La mayoría atravesó procesos de varios años, con casos como Chile y Colombia que demoraron más de una década en bajar los niveles inflacionarios.

El estudio también destaca que estos procesos incluyeron expansión económica y mejoras en salarios, elementos que forman parte del debate actual sobre el modelo económico argentino.