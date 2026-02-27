Fuerte cruce entre Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich en el Senado por el reglamento

La polémica se desató luego de que el senador oficialista Gonzalo Guzmán Coraita leyera casi la totalidad de su intervención como miembro informante, práctica restringida por las normas internas.

“Lean el reglamento”, reclamó Di Tullio al tomar la palabra, y acusó al oficialismo de incumplir disposiciones que regulan el uso de apuntes durante las exposiciones. No es la primera vez que la oposición cuestiona a legisladores libertarios por leer discursos completos, una situación que ya se había planteado en Diputados durante el tratamiento de la reforma laboral.

La senadora peronista sostuvo que el reglamento tiene rango constitucional y advirtió que su vulneración implica desconocer normas fundamentales del funcionamiento parlamentario. “No violen el reglamento porque violan la Constitución”, afirmó, y pidió a Villarruel que haga cumplir las reglas para ordenar el debate.

Embed | AHORA: “Patricia, este es el reglamento del Congreso. NECESITÁS PODER DEFENDER UNA LEY SIN LEER, ¿NO HAY NADIE QUE ESTUDIE LO QUE VOTAN? ES UNA VERGÜENZA”.



En el arranque del debate del Régimen Penal Juvenil en el Senado, JULIANA DI TULLIO HUMILLÓ A PATRICIA BULLRICH. pic.twitter.com/TqaP3lCbnH — Diagonales (@diagonalesweb) February 27, 2026

Desde su banca, Bullrich intervino para solicitar que Di Tullio no se dirigiera directamente al miembro informante. La legisladora opositora respondió que el reglamento la habilita a hacerlo y reiteró su reclamo a la Presidencia de la Cámara.

En medio del intercambio, Guzmán Coraita intentó defender su exposición con una cita a Domingo Faustino Sarmiento y aseguró que podía “cantar sin papeles”, pese a que había leído su discurso al presentar el dictamen de mayoría.

Villarruel concedió luego la palabra a la senadora salteña de La Libertad Avanza, María Emilia Orozco, quien citó artículos del reglamento vinculados a interrupciones y alusiones para cuestionar la actitud de la oposición.

El conflicto volvió a escalar cuando Di Tullio señaló que había pedido una interrupción en los términos previstos mientras exponía el senador Jorge Capitanich, pero que la Presidencia habilitó intervenciones fuera del procedimiento establecido. “Ustedes sigan haciendo lo que quieran con el reglamento. Lo pueden hacer porque usted los habilita”, lanzó en dirección a Villarruel.

El episodio sumó tensión a una sesión ya atravesada por fuertes diferencias políticas en torno a la baja de la edad de imputabilidad. La discusión reglamentaria dejó en evidencia el clima de confrontación que marca el tratamiento de una de las iniciativas centrales impulsadas por el Gobierno en el cierre de las sesiones extraordinarias.