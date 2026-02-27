Tensión entre la Policía y los manifestantes en el Congreso: tres detenidos

Según la señal C5N, tres personas que se manifestaban en los alrededores del Palacio Legislativo fueron detenidas por las fuerzas de seguridad.

Tres detenidos en la marcha contra la reforma laboral



Por su parte, las filas policiales cortaron el tránsito en las inmediaciones, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, mientras los militantes se apostaban en la Plaza del Congreso. Los efectivos reprimieron con gas pimienta y balas de goma.

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en una situación que generó tensión y caos en la zona.

La protesta se dio en ante el tratamiento en el Senado de la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral, que desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por las avenidas Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y De Mayo, entre otras.

Del corte inicial participaron trabajadores en conflicto de FATE, Lustramax, el Hospital Garrahan, Georgalos, Secco e Ilva, además de docentes de Ademys y Suteba (que el lunes realizarán un paro nacional), trabajadores del subte, telefónicos, estatales, aeronáuticos, jubilados y estudiantes.

En paralelo, trabajadores de FATE habían bloqueado la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de la avenida Uruguay, en San Fernando, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Tras una interrupción total que se extendió por más de una hora y con presencia de Gendarmería, el corte fue parcialmente despejado: el tránsito se restableció de manera parcial, pero la protesta continúa con la ocupación de un carril, lo que mantiene demoras en la zona.