Política

Tensión entre la Policía y los manifestantes en el Congreso: tres detenidos

Los efectivos policiales cortaron el tránsito en las inmediaciones, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, y se produjeron incidentes y detenciones.

Momentos de tensión se registraban este viernes entre la Policía Federal y los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, donde los senadores debatían la nueva Ley Penal Juvenil y la Reforma Laboral, que incluyó la detención de tres manifestantes.

Según la señal C5N, tres personas que se manifestaban en los alrededores del Palacio Legislativo fueron detenidas por las fuerzas de seguridad.

Embed

Por su parte, las filas policiales cortaron el tránsito en las inmediaciones, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, mientras los militantes se apostaban en la Plaza del Congreso. Los efectivos reprimieron con gas pimienta y balas de goma.

ADEMÁS: Con operativo policial, manifestantes avanzan por Avenida de Mayo hacia el Congreso

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en una situación que generó tensión y caos en la zona.

La protesta se dio en ante el tratamiento en el Senado de la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral, que desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por las avenidas Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y De Mayo, entre otras.

image

Del corte inicial participaron trabajadores en conflicto de FATE, Lustramax, el Hospital Garrahan, Georgalos, Secco e Ilva, además de docentes de Ademys y Suteba (que el lunes realizarán un paro nacional), trabajadores del subte, telefónicos, estatales, aeronáuticos, jubilados y estudiantes.

ADEMÁS: El Senado debate la reforma laboral y la ley Penal Juvenil

En paralelo, trabajadores de FATE habían bloqueado la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de la avenida Uruguay, en San Fernando, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Tras una interrupción total que se extendió por más de una hora y con presencia de Gendarmería, el corte fue parcialmente despejado: el tránsito se restableció de manera parcial, pero la protesta continúa con la ocupación de un carril, lo que mantiene demoras en la zona.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados