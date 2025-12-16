Senado: este miércoles se discutirá la reforma laboral y glaciares

Se trató de la meta propuesta la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el la Cámara Alta, Patricia Bullrich, que establece plenarios para el jueves y el viernes para dictaminar de las iniciativas que promueve el Ejecutivo.

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, por la mañana del miércoles quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social, que presidirá, y las de Presupuesto y Hacienda., de Minería y de Ambiente.

Habrá un total de 15 expositores en dos días. De los 15, 10 fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que los cinco restantes por el interbloque peronista que lidera el formoseño, José Mayans.

image

Mientras que al paquete de leyes se le incluirá el Presupuesto 2026, que está en Diputados. La intención del Gobierno es con el fin de sesionar el 26 de diciembre.

Este calendario se definió el mediodía de este martes, durante una reunión de Labor Parlamentaria que realizaron los representantes de los bloques.

En este contexto, el kirchnerismo se anotició del acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y bancadas como la UCR, el PRO, Provincias Unidas y otros sectores provinciales para dividirse la integración de las comisiones. Esto generó el evidente malestar el jefe justicialista, José Mayans, y Juliana di Tullio.

De todos modos, en la próxima sesión se sumará el rionegrino Enzo Fullone, en reemplazo de Lorena Villaverde, que nunca juró y generó un alivio en aliados- dispuso que, para las comisiones de 19 bancas, 13 serán para ellos y seis para los kirchneristas. En tanto, en las de 17, los guarismos quedarán en 12 y cinco.