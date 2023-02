Gerardo Morales confirmó el lanzamiento de su precandidatura por la UCR

"Voy a presentar allí mi precandidatura... junto a un conjunto de dirigentes referentes, legisladores, intendentes de todo el país, vamos a presentar la candidatura para competir en las PASO y poner en marcha este proyecto que va de la mano de Juntos por el Cambio, en mi opinión con un radicalismo mucho más fortalecido. Estoy convencido que el radicalismo le aporta federalismo a Juntos por el Cambio", aseguró Morales.

Consultado sobre que haría con quienes intermedian con los planes sociales, el presidente de la UCR aseguró que, de ser electo presidente, hará "un gran cambio". "Ordenaría el Estado, hay que ordenar el Estado, esto es la economía del Estado y la vida cotidiana de la gente, que es lo que hice en Jujuy. Jujuy es una provincia chica pero teníamos problemas de una dimensión nacional", aseguró.

A continuación se reproducen los puntos más salientes de la entrevista realizada por Dominique Metzger y Mario Massaccesi

-¿Y por dónde empezaría en el nivel nacional a reordenar?

Primero la macroeconomía, este gobierno ha aumentado el déficit de las empresas públicas de 1700 millones de dólares que dejamos en diciembre de 2019, a 5300 millones, solamente ahí más de 3000 mil millones de dólares. En energía el déficit en 2019 era de 4000 mil millones de dólares y este fin de año ha cerrado en 13 mil millones. Solo en esas dos cuentas han aumentado casi 13 mil millones el déficit, por eso faltan dólares en el Banco Central. Hay que ordenar la macroeconomía, pero también de la misma dimensión de tener un programa monetario, fiscal, de política de tipo de cambio, hay que poner en marcha un programa productivo que genere trabajo, como lo estoy haciendo en Jujuy.

-”Este martes presento un programa de inversiones en CABA, que está atrayendo inversiones a la provincia, mientras que en el país durante los últimos dos años hay empresas internacionales que se han ido, nosotros en Jujuy con este programa les reintegramos entre el 30 y el 80 % del impuesto a las Ganancias”

-¿Se ve compitiendo con Facundo Manes, cree que él va a ser su competidor?

En mi opinión esa cuestión habría que resolverla antes, yo he propuesto una interna abierta o cerrada con Facundo, lo que él quiera. Me parece que el radicalismo tiene que unificar su candidato a presidente. Voy a volver a insistir a los organismos partidarios para que se convoque a una interna abierta y simultánea, voy a mandar un escrito donde pido que contesten por escrito la organización, la estructura partidaria, y el propio Facundo Manes, si está dispuesto o no, porque en la medida en qué participemos en las PASO dos candidatos por el radicalismo le estamos haciendo el juego a los candidatos del PRO, más allá de que luego generemos fórmulas cruzadas para garantizar un gobierno de coalición.

”El radicalismo tiene mucho para dar, nos somos solo un partido parlamentario, somos un partido de gestión, gobernamos tres provincias, más de 400 municipios, y lo demostramos gobernando , con responsabilidad fiscal .En mi provincia hemos realizado una gran transformación, no hay ninguna provincia inviable en la República Argentina y creo que de la mano de recuperar la gran clase media argentina , hay que debatir el nuevo modelo educativo, como lo estoy haciendo en Jujuy, e ir hacia un modelo que ponga en valor los oficios: en cuarto y quinto año ya la demanda de los papás es que aprendan oficios. Tenemos que ir al modelo alemán o al francés, más allá de las escuelas técnicas, lo que hay que profundizar por los cambios tecnológicos que demanda el mundo es la formación para el trabajo. La clave del ascenso social no es solo la universidad, sino todo el sistema educativo, el modelo del bachiller y el comercial se han agotado”.

¿Usted en qué team está, en el de los duros o en los de los anti grieta?

Los duros no se si han tenido la dureza, la firmeza y el carácter para resolver los problemas que yo tuve que resolver en Jujuy, son halcones de pico, hay que ver la gestión concreta y cotidiana. Hay muchos que hablan de la boca para afuera, pero los temas hay que resolverlos en la gestión. Yo me inscribo en el diálogo.

Cristina y el kirchnerismo tienen que comprender que han cumplido un ciclo en la República Argentina, pero sí me parece que hay un peronismo racional, Schiaretti, expresa un peronismo con otra visión, con el que más allá de que vaya como candidato a presidente hay que tener las puertas abiertas para dialogar y construir. Yo me inscribo en que el país necesita diálogo.

¿Qué tiene que hacer la UCR para llegar a la presidencia...solos tienen la capacidad para hacerlo o necesita de alianzas?

El radicalismo solo no puede, yo estoy hablando en el marco de Juntos por el Cambio, que gobierne un presidente radical en el marco de JxC. El radicalismo solo sin el PRO, sin la participación de la Coalición Cívica, de Lilita con todo su equipo, de Miguel Pichetto con todo el equipo del Peronismo Republicano, y de otros sectores que quieran sumarse a este gran cambio, no alcanza. Lo que es necesario en este país, que no da más de la manos un Frente de Todos que lo que ha hecho es hundir la República Argentina

¿Quiénes son los halcones de pico?

No me haga dar nombres, ya los dí el año pasado.

¿Bullrich es un halcón de pico?

No, Patricia ha gestionado bien. Son halcones de pico algunos que satelitan por ahi, que orbitan.

-¿Milei?

No, Milei es un fraude, es un salto al vacío, le da un auto de una calesita para que maneje y lo choca, no ha gobernado nada. El país necesita liderazgo, un presidente con carácter, mire como nos va con Alberto…Y se necesita capacidad y experiencia de gestión, un programa de gobierno, y una coalición como JxC. En mi opinión la única fuerza que puede reemplazar al FDT es JxC.

¿Lo ve a Macri presentándose?

Que se presente, por eso tenemos que unificar en el radicalismo, y mientras más dirigentes del PRO se presenten serán bienvenidos.