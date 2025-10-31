Ratifican resultados en cinco provincias y crece la incógnita en Buenos Aires

En La Rioja, La Pampa y Santa Cruz se impuso el peronismo, mientras que La Libertad Avanza (LLA) retuvo sus victorias en Chaco y Chubut, según datos oficiales.

En tierras riojanas, el Frente Justicialista Defendamos La Rioja obtuvo 90.686 votos frente a 89.804 de LLLA, con una diferencia de apenas 882 sufragios.

Las elecciones pampeanas dieron como ganador al Frente Defendamos La Pampa con 90.500 votos, mientras que LLA obtuvo 88.247 sufragios; la diferencia entre ambos fue de 2.253 votos.

En Santa Cruz, Fuerza Santacruceña consiguió 53.421 y LLA 52.646, con una diferencia de 775 votos.

En Chaco, LLA llegó a 291.956 sufragios, mientras que Fuerza Patria obtuvo 288.509, una diferencia de 3.447 votos.

En los comicios chubutenses el partido libertario consiguió 89.982 y el Frente Unidos Podemos logró 88.904; una distancia de 1.078 votos entre ambos.

Estas cinco provincias formaban parte de los distritos donde la diferencia entre las fuerzas había sido inferior a un punto porcentual, lo que había generado expectativas sobre posibles cambios en la asignación de bancas tras el escrutinio definitivo.

Expectativa en Buenos Aires

Aún queda pendiente lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires. Allí, La Libertad Avanza obtuvo 3.605.127 votos, mientras que Fuerza Patria (Peronismo), cosechó 3.558.527 votos. La exigua diferencia de 46.600 sufragios deberá ser revisada por las autoridades a cargo de las elecciones.

“Es muy estrecha la diferencia, para más de 9.100.000 de votos, pero no estimamos que se pueda alterar el resultado. Igual, hay que esperar”, reconoció uno de los dirigentes peronistas que está fiscalizando el escrutinio provisorio, que se desarrolla desde la mañana del miércoles en el Pasaje Dardo Rocha, de la ciudad de La Plata.

De acuerdo a lo que trascendió de portavoces de la Junta Electoral Distrito Buenos Aires, la semana próxima -entre martes y miércoles- estará concluida la tarea de recuento definitivo.

La victoria de Diego Santilli, por el oficialismo nacional, ante el peronista Jorge Taiana fue la principal novedad política de las elecciones. Es que, 50 días antes, Fuerza Patria había ganado por una diferencia de más de 13% en los comicios para cargos municipales y provinciales.