Gerardo Morales: "El FDT debería hacer un retiro espiritual y dejar de pelear"

En su discurso, Morales llamó a los dirigentes, referentes y autoridades de la UCR a "bajarle la espuma al debate de las cuestiones internas y tener mucha actividad con los sectores que la están pasando mal".

"Tenemos temas muy urgentes que tienen que ver con la situación social, que nos preocupa, a mí en lo personal me tiene muy preocupado frente a un gobierno que gasta toda la energía en pelearse. El FDT debería hacer un retiro espiritual y dejar de pelear, hacer ese ejercicio, y finalmente enfocarse en resolver los problemas de la gente".

"El problema de la economía tiene factores económicos, pero hoy también el problema de la economía es la política, el quiebre que tiene el gobierno, la falta de liderazgo que hay por esta puja entre la Vicepresidenta con el Presidente. Cuando uno ve los ministerios parecen que estarían loteados: este para este sector, este para este otro. Hay mucha anarquía y el Gobierno no tiene capacidad de resolver la actual situación", destacó el mandatario jujeño.

Al referirse a la situación en la provincia de Córdoba, expresó: "La lógica que el radicalismo tiene que tener en todo el país es tener candidatos, poner candidatos, trabajar desde ese lugar en Juntos por el Cambio ( JxC), consolidar JxC, dar un debate que hay que dar en JxC sobre la cuestión federal fundamentalmente, sobre la cuestión del programa económico".

El programa de Gobierno que debe construir Juntos por el Cambio

Y agregó: "Dicen a este Morales le gusta pelearse. Si quieren yo me callo, pero hay un debate respecto del plan económico a partir de lo que hicimos, no es que el pueblo se equivocó cuando nos votó en contra, defraudamos a un conjunto de la sociedad y especialmente a la clase media que es la que centralmente nos votó".

"Lo peor que hay para una fuerza política es esconder la basura debajo de la alfombra -añadió Gerardo Morales-. Nadie es infalible, como gobernador de JuJuy hago cosas bien y cosas mal, pero lo peor es no pararse sobre la realidad. Me parece que el programa de gobierno que tiene que construir JJxCC es desde esa realidad, no creyéndonos que hicimos todo bien cuando gobernamos y que el que se equivoca es el pueblo", concluyó.