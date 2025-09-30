Gobernadores de Provincias Unidas contra la grieta: "Estamos podridos de elegir Cristina o Milei"

Durante el acto, los gobernadores hicieron un diagnóstico duro del Gobierno nacional. Lo acusaron de falta de sensibilidad, de ningunear al interior y de llevar al país "al abismo" con medidas económicas que, según ellos, solo generan más pobreza.

Críticas al Gobierno Nacional

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, afirmó que "claramente (el Poder Ejecutivo Nacional) nos lleva al abismo. La política económica de este Gobierno no funciona: el ajuste es la receta para generar más pobreza".

Por su parte, Carlos Sadir, mandatario de Jujuy, agregó: "Si pensamos que gestionar significa que la única herramienta es la motosierra, estamos perdidos".

Y Gustavo Valdés, de Corrientes, denunció el maltrato desde Buenos Aires: "Nos ningunean, nos destratan, no nos atienden".

"En 2027 vamos a poner un presidente federal"

El encuentro también sirvió como lanzamiento de una propuesta que apunta a romper la polarización y concentrarse en producción y trabajo. Torres afirmó: "Somos una fuerza que está naciendo desde el interior, enfocados 100% en la gestión".

Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, reforzó: "Provincias Unidas es la única posibilidad para que no vuelva el kirchnerismo, pero tampoco alcanza con hacerse el loquito y pelearse con todos", criticando indirectamente a Milei.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora -acompañado por el exgobernador y ahora candidato Juan Schiaretti-, cerró el encuentro y posterior conferencia de prensa con una promesa: "En 2027 vamos a poner un presidente federal". Así, el frente se posiciona como una alternativa que busca representar al interior frente a la polarización que domina la política argentina.