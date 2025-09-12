Política |

Gobernadores de Provincias Unidas se unen contra el veto de Milei a los ATN

El el encuentro realizado en Río Cuarto, con Martín Llaryora de anfitrión, buscaron defender sus recursos y exigiendo un diálogo federal.

Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas se reunieron este jueves en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para "reforzar" su posición de "defender” sus territorios ante las políticas del Gobierno nacional.

El cordobés Martín Llaryora fue el anfitrión del encuentro con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y el correntino Gustavo Valdés.

Faltaron con aviso, por cuestiones de agenda, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Estuvo también Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por Córdoba y, desde el inicio, vinculado a esta acción política.

Sadir, a través de su cuenta de X (ex Twitter), remarcó la importancia de ser escuchados, "no por nosotros sino por nuestra gente", y enfatizó que las provincias "no pueden seguir siendo relegadas".

El encuentro fue un claro mensaje al Poder Ejecutivo tras el veto a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una medida que, según los mandatarios provinciales, "demuestra una vez más la urgencia de un diálogo sincero y responsable con las provincias".

La cita en Río Cuarto busca consolidar un frente de gobernadores que se opone a la centralización de recursos y decisiones por parte de la administración de Javier Milei, apostando a "construir consensos que fortalezcan el federalismo".

image

Un llamado a la defensa del federalismo

La preocupación de los gobernadores se centra en la defensa de los recursos que, consideran, "corresponden a nuestros ciudadanos". El veto presidencial a la ley de distribución de los fondos de ATN fue el catalizador de esta nueva manifestación de unidad provincial:

• Critica al veto: El rechazo a la ley de ATN es interpretado como una señal de la falta de diálogo y la intención del Gobierno central de mantener la discrecionalidad en el reparto de fondos.

• Exigencia de diálogo: Sadir, en nombre de Provincias Unidas, hizo un llamado a un "diálogo sincero y responsable con las provincias", buscando previsibilidad para quienes impulsan la economía desde cada rincón del país.

• Frente serio y democrático: El gobernador de Jujuy destacó que Provincias Unidas es un frente que se basa en la escucha, la seriedad, la democracia y el federalismo, buscando consensos para fortalecer la autonomía provincial.

