Gobernadores de Provincias Unidas se unen contra el veto de Milei a los ATN

El cordobés Martín Llaryora fue el anfitrión del encuentro con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y el correntino Gustavo Valdés.

Faltaron con aviso, por cuestiones de agenda, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Estuvo también Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional por Córdoba y, desde el inicio, vinculado a esta acción política.

Sadir, a través de su cuenta de X (ex Twitter), remarcó la importancia de ser escuchados, "no por nosotros sino por nuestra gente", y enfatizó que las provincias "no pueden seguir siendo relegadas".

El encuentro fue un claro mensaje al Poder Ejecutivo tras el veto a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una medida que, según los mandatarios provinciales, "demuestra una vez más la urgencia de un diálogo sincero y responsable con las provincias".

La cita en Río Cuarto busca consolidar un frente de gobernadores que se opone a la centralización de recursos y decisiones por parte de la administración de Javier Milei, apostando a "construir consensos que fortalezcan el federalismo".

Un llamado a la defensa del federalismo

La preocupación de los gobernadores se centra en la defensa de los recursos que, consideran, "corresponden a nuestros ciudadanos". El veto presidencial a la ley de distribución de los fondos de ATN fue el catalizador de esta nueva manifestación de unidad provincial:

• Critica al veto: El rechazo a la ley de ATN es interpretado como una señal de la falta de diálogo y la intención del Gobierno central de mantener la discrecionalidad en el reparto de fondos.

• Exigencia de diálogo: Sadir, en nombre de Provincias Unidas, hizo un llamado a un "diálogo sincero y responsable con las provincias", buscando previsibilidad para quienes impulsan la economía desde cada rincón del país.

• Frente serio y democrático: El gobernador de Jujuy destacó que Provincias Unidas es un frente que se basa en la escucha, la seriedad, la democracia y el federalismo, buscando consensos para fortalecer la autonomía provincial.