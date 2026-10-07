Grabois respondió a las críticas por el escándalo en Diputados: "A cada acción hay una reacción"

“Frente a eso llega un punto que ese nivel de terrorismo psicológico que ejerce sobre toda la población creo que se rompe con una confrontación abierta”, sostuvo.

También criticó el proyecto de Defensa de la Soberanía impulsado por el oficialismo. Lo calificó como un “caballo de Troya” y cuestionó especialmente las sanciones previstas para quienes participen de campañas de desinformación, al considerar que podrían derivar en “delitos de opinión”.

“Es una ley hecha para seguir debilitando las instituciones democráticas. Hay umbrales que se fueron corriendo en el pacto democrático”, afirmó.

Por último, Grabois planteó que existe una “batalla existencial” contra el sistema de valores que representa el Gobierno y aseguró que “Milei debe ser derrotado”, aunque remarcó que la disputa debe darse dentro de la ley.

Diputados retoma el debate tras el fallo de la Corte

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto volvió a reunirse este martes para continuar con el tratamiento del proyecto, luego de que el encuentro anterior terminara abruptamente por los cruces que tuvieron como protagonista a Grabois.

La iniciativa del Gobierno contempla nuevas medidas para la defensa de los recursos naturales y la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La nueva jornada incluye la exposición de especialistas y exfuncionarios, entre ellos el exministro Daniel Filmus y el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona, además de representantes de organizaciones vinculadas con la cuestión Malvinas y especialistas en materia jurídica y de defensa.

El debate se retoma, además, después de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que revocó un fallo que frenaba las ventas de tierras a empresarios extranjeros. La iniciativa del Gobierno contempla nuevas atribuciones para la Defensa Nacional, sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.