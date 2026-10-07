Grabois respondió a las críticas por el escándalo en Diputados: "A cada acción hay una reacción"

El diputado de Unión por la Patria justificó los cruces que protagonizó la semana pasada durante el debate por el proyecto de Defensa de la Soberanía y cuestionó con dureza al Gobierno.
El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois salió al cruce de las críticas que recibió por el escándalo que protagonizó la semana pasada en la Cámara baja y defendió su reacción durante el plenario de comisiones que analizaba el proyecto de Defensa de la Soberanía.
“Estos sinvergüenzas que se dedicaron a degradar a todo el mundo y ahora andan llorando modales. Si vos no querés que te traten así, no trates así a los demás, porque a cada acción hay una reacción”, sostuvo Grabois en declaraciones periodísticas.
El dirigente de Patria Grande había protagonizado fuertes cruces con legisladores del oficialismo, con gritos, insultos y forcejeos que terminaron provocando la interrupción de la reunión. Ahora, justificó su actitud y cuestionó el clima político generado por el Gobierno.
En ese sentido, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y cuestionó que se haya “naturalizado” que pueda “prepotear todos los días” a periodistas, artistas y opositores. Para Grabois, esa situación genera un nivel de confrontación que termina trasladándose al Congreso.
“Frente a eso llega un punto que ese nivel de terrorismo psicológico que ejerce sobre toda la población creo que se rompe con una confrontación abierta”, sostuvo.
También criticó el proyecto de Defensa de la Soberanía impulsado por el oficialismo. Lo calificó como un “caballo de Troya” y cuestionó especialmente las sanciones previstas para quienes participen de campañas de desinformación, al considerar que podrían derivar en “delitos de opinión”.
“Es una ley hecha para seguir debilitando las instituciones democráticas. Hay umbrales que se fueron corriendo en el pacto democrático”, afirmó.
Por último, Grabois planteó que existe una “batalla existencial” contra el sistema de valores que representa el Gobierno y aseguró que “Milei debe ser derrotado”, aunque remarcó que la disputa debe darse dentro de la ley.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto volvió a reunirse este martes para continuar con el tratamiento del proyecto, luego de que el encuentro anterior terminara abruptamente por los cruces que tuvieron como protagonista a Grabois.
La nueva jornada incluye la exposición de especialistas y exfuncionarios, entre ellos el exministro Daniel Filmus y el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona, además de representantes de organizaciones vinculadas con la cuestión Malvinas y especialistas en materia jurídica y de defensa.
El debate se retoma, además, después de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que revocó un fallo que frenaba las ventas de tierras a empresarios extranjeros. La iniciativa del Gobierno contempla nuevas atribuciones para la Defensa Nacional, sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
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