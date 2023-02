Gripe Aviar: "El desafío es que no ingrese a los circuitos productivos"

"El desafío es que la influenza aviar no ingrese a los circuitos productivos", dijo Bahillo

"Venimos trabajando con el sector empresario, fuerzas de seguridad, autoridades provinciales de Producción y Ambiente, para detectar rápidamente cuando hay aves con sintomatología de influenza para que intervenga el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y se tomen medidas", indicó Bahillo.

En declaraciones radiales, el funcionario aseguró que "el desafío es que la influenza aviar no ingrese a los circuitos productivos, las granjas de engorde o ponedoras de huevos, porque mientras no ingrese no hay restricciones comerciales en los destinos de exportación, y eso es lo que tenemos que cuidar".

Respecto del trigo, Bahillo afirmó que "el mercado interno y los compromisos de exportación se van a cumplir". Juan José Bahillo se refirió a la prevención de la gripe aviar.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), Javier Prida, manifestó que todo el sistema productivo y comercial está "en alerta" para evitar que la enfermedad ingrese al circuito comercial.

Prida realizó un reconocimiento al trabajo que realiza el Senasa: “Es para sacarse el sombrero la tarea que llevan adelante desde lo técnico y lo humano; todos están extremadamente comprometidos y preocupados por esta situación".

A través de la Resolución 166/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Senasa estableció medidas sanitarias extraordinarias ante la declaración de la emergencia por Influenza Aviar Altamente Patógena.

La emergencia sanitaria prohíbe en todo el territorio nacional la realización de exposiciones, ferias, eventos y actividades recreativas que impliquen concentración y movimiento de aves domésticas, ornamentales y silvestres con cualquier motivo y finalidad; e impide la distribución o venta de aves vivas en forrajerías, agropecuarias o veterinarias.