Guillermo Francos dio marcha atrás y negó que Victoria Villarruel haya acercado a Diego Spagnuolo a LLA

“En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Villarruel habría acercado a Spagnuolo al espacio de LLA. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”, expresó Francos desde su cuenta de la red social X.

El ministro coordinador había dicho el sábado último que le preguntó al presidente Javier Milei si tenía un “vínculo cercano” con Spagnuolo y el mandatario le respondió que, “en realidad, la actual vicepresidenta lo había acercado a la campaña de LLA”.

“Conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Creo en la honestidad y honorabilidad de ambos”, sostuvo Francos, al respaldar al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en declaraciones a Radio Mitre.

“Casualmente quieren destruir la credibilidad que tiene Milei en la gente. No tengo la menor duda: así como algunos se abrazaban a las cajas fuertes, al presidente Milei no le importa la plata, le importan los temas económicos y del país”, dijo en aquella nota.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rectificó sus dichos sobre Victoria Villarruel.

Durante la entrevista, Francos vinculó también el caso de la ANDIS con que el país atraviesa el “período preelectoral”, donde “todo el mundo” está "tratando de sacar partido” contra un Gobierno que, según dijo, “cuenta con apoyo popular”. “Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el periodo preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno, que cuenta con un apoyo popular importante”, sostuvo.

En esa línea, el funcionario afirmó que el Gobierno está “internamente tranquilo” por los hechos de presunta corrupción en la administración libertaria y los relacionó con el debate que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados por la ley de discapacidad. “Aparece el escándalo de estas grabaciones –que todavía no tenemos claro que son– en un momento en que se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el Gobierno había cuestionado”, describió Francos.

“No le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso. Tendría que ser procesado y sentenciado”, concluyó.