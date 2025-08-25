Milei: "No me importa el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones"

El mandatario habló durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América -empresa de la fue empleado el jefe de Estado- y acompañado por su hermana Karina, rechazó las críticas sobre una supuesta falta de capacidad política de sui gobierno, afirmando: "A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo".

Descalificación del Congreso de la Nación

Durante su discurso, el titular del Poder Ejecutivo volvió a defender su gestión y acusó a los legisladores de la oposición, a quienes responsabilizó de intentar sabotear su programa económico.

Milei acusó a los legisladores de buscar "romper el programa económico, romper el país" al aprobar "barbaridades sin tener financiamiento".

Por otras partem el Presidente calificó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos -otro exempleado de Corporación América-, como "el mejor de la historia" y dijo que es quien "lidia con los orcos del Congreso, esos destituyentes"

Finalmente, Milei restó importancia a los ataques a su gestión en el contexto electoral: "Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?".

El discurso del Presidente fue la primera aparición pública tras la difusión de los audios que involucran a exfuncionarios de su gobierno en presuntos hechos de corrupción. Su estrategia fue evitar el tema y, en su lugar, redoblar la confrontación con la oposición.