Guillermo Francos y Mauricio Macri se mostraron juntos

El jefe de Gabinete posteó en su cuenta de X la foto con el expresidente tomada en un encuentro casual durante una celebración diplomática. La Libertad Avanza y el PRO conversan de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró este jueves al mediodía con el expresidente Mauricio Macri en un encuentro que sorprendió. El encuentro se dio de manera casual en el Hotel Four Seasons, durante la celebración por los 95 años de la unificación del Reino de Arabia Saudita, y fue compartido por Francos en su cuenta de X.
“Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi. Allí, también mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”, escribió el funcionario.
La reunión se produjo en un contexto de negociaciones y estrategias -entre La Libertad Avanza y el PRO- de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre- Francos había adelantado semanas atrás que la idea era “seguir conversando con Macri y con el PRO, para reforzar los apoyos y convencer a su electorado”.
A poco más de un mes de las elecciones, la relación entre Francos y Macri abre especulaciones sobre posibles acercamientos estratégicos, aunque las diferencias internas dentro del espacio libertario muestran que cualquier coordinación todavía está lejos de concretarse.
