Manuel Adorni asumió y agradeció a Francos: "Gracias por tu liderazgo y tu legado"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció el trabajo de Guillermo Francos, a quien reemplazó tras la última reestructuración dispuesta por el presidente Javier Milei.

Tras asumir como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni publicó este martes un mensaje en redes sociales dedicado a Guillermo Francos, su antecesor. “Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”, escribió junto a una foto de ambos.

El cambio sorprendió incluso al propio Adorni, quien aseguró haberse enterado pocos días antes del anuncio oficial. Hasta ese momento, se preparaba para asumir como legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA).

Adorni responde a la críticas de MauricioMacri

Consultado por las críticas del ex presidente Mauricio Macri, que lo consideró sin experiencia, el funcionario respondió que ese tipo de comentarios “no suman” y que su objetivo es “hacer bien las cosas para demostrar lo contrario”.

Con un tono tranquilo y sin confrontar, Adorni señaló que toma el desafío “con responsabilidad” y espera poder “honrar la confianza del Presidente”.

