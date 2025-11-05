Manuel Adorni juró como jefe de Gabinete

El acto se desarrolló en el Salón Blanco de Casa Rosada, con la asistencia de los integrantes del gabinete, familiares y allegados del funcionario.

Durante el evento, que duró menos de cinco minutos, Milei pronunció la fórmula de rigor y, al finalizar, le dijo al flamante jefe de ministros: “Con todo, eh”. El momento fue acompañado por aplausos y gestos de respaldo de los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1986090165480182004&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. pic.twitter.com/TOCu6QB2U8 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 5, 2025

Una ceremonia con todo el Gabinete

Entre los asistentes se encontraban Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno, y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), además de Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mario Lugones (Salud).

La única ausencia fue la del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encuentra en recuperación por una cirugía programada.

Conmovido, Adorni fue saludado por su esposa, Betina Angeletti, sus dos hijos y su familia cercana. También participaron su hermano Francisco Adorni, legislador bonaerense, y su madre, Silvia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1986104637837963631?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @madorni por tu designación como nuevo Jefe de Gabinete. Juntos compartimos muchos momentos y sé de tu compromiso. Ahora empieza una etapa. ¡Muchos éxitos Manu! pic.twitter.com/2jw415ecM0 — Luis Petri (@luispetri) November 5, 2025

La ceremonia tuvo lugar luego de una reunión entre Milei y más de un centenar de legisladores electos de La Libertad Avanza y PRO, con el objetivo de coordinar la agenda parlamentaria.

Finalizado el acto, Adorni compartió un café con sus familiares y luego encabezó su primera conferencia de prensa junto a la ministra Patricia Bullrich.

Según fuentes oficiales, el Presidente tenía previsto viajar más tarde a Miami, donde participará del America Business Forum, un encuentro de líderes internacionales.