Tragedia de Once: los familiares de las víctimas rechazan la domiciliaria a Julio De Vido

En este sentido, los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en 2012 dijeron que se agotaron las instancias “que la justicia nos brindó para evitar que el recluso recibiera el beneficio”, mientras que las pericias indicadas por “los estamentos judiciales avalaron el dictamen que hoy se nos hace saber: en todo este tiempo hemos estado atentos a que ningún artilugio le sirviese para estar entre rejas menos de lo que le correspondiese. Ni un minuto menos".

En medio de su malestar, recriminaron que “hoy el responsable de 52 muertes de inocentes se va a su casa, a cumplir la condena por administración fraudulenta que recibió en base a nuestra lucha y a un enorme cúmulo de pruebas”, ya que “durante más de 14 años venimos caminando buscando justicia". Sin embargo, reconocieron que “son respetuosos” de la decisión de la Cámara de Casación, pero “ninguna de sus patologías ni remedio que pueda tomar, ni su edad ni su estado de salud lo hacen menos corrupto, menos delincuente, menos siniestro”.

Tragedia de Once OPTIMIZADA La tragedia se produjo cuando una formación del Tren Sarmiento llegaba a la estación de Once.

Además, resaltaron que De Vido “se enriqueció violando cuanta ley tuvo adelante, y vulnerando la que debiera ser la más sagrada para un funcionario: cuidar del pueblo. No lo hizo, y llevó a la muerte a nuestros familiares”, y expresaron que “sigue y seguirá enfermo de codicia, de poder. Enfermo de cinismo, enfermo del veneno de la corrupción que lleva en cada milímetro de su cuerpo.”

“Porque hay algo que tenemos muy claro: hay conductas humanas en personas como este sujeto macabro que no hay remedio que las cure. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Justicia por los muertos y heridos de Once”, concluyeron los familiares de las víctimas.

Por qué otorgaron la prisión domiciliaria a Julio De Vido

La Cámara de Casación decidió darle el beneficio de la prisión domiciliaria al exministro de Planificación Federal y así dejará la cárcel de Ezeiza donde estaba cumpliendo su condena por la Tragedia de Once. La razón por la que De Vido seguirá cumpliendo la condena en su domicilio es por el infarto que sufrió el 1° de abril, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un stent.

Con este cuadro clínico, los profesionales de la salud alertaron en sus informes sobre un “alto riesgo cardiovascular". El exfuncionario, de 76 años, quedó preso luego de haber recibido la condena por fraude al Estado, por la tragedia de Once, donde fue declarado culpable como partícipe necesario.