Gustavo Sáenz sigue siendo el gobernador mejor valorado del país

Más abajo en el listado aparecen nombres fuertes como Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos con niveles de aprobación por encima del 52%.

En la zona media del ranking se ubican gobernadores como Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con niveles de imagen que rondan entre el 49% y el 50%.

En el otro extremo del ranking aparecen los gobernadores con menor imagen positiva. El último lugar lo ocupa Ricardo Quintela, de La Rioja, con apenas un 43% de aprobación.

Evolución mensual

El informe también destaca los movimientos más importantes en comparación con junio. En ese sentido, Axel Kicillof fue quien más creció en imagen positiva, con una suba de 1,9 puntos porcentuales.

En contrapartida, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, registró la mayor caída del mes, con una baja de -2,8 puntos en su nivel de aprobación.