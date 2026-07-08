Gustavo Sáenz sigue siendo el gobernador mejor valorado del país

Por segundo mes consecutivo, el gobernador de Salta se mantiene en el primer puesto en el ranking de mandatarios provinciales.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se posiciona -por segundo mes consecutivo, como el mandatario provincial con mejor imagen positiva (55,3% de aprobación) de la Argentina, según el último ranking nacional correspondiente a julio pasado.
El informe, elaborado por CB Consultora Opinión Pública, vuelve a ubicar a Sáenz como número uno en el podio, consolidando su liderazgo a nivel nacional y marcando una continuidad respecto a los resultados de junio.
Detrás de Sáenz aparecen otros dos gobernadores del interior que también muestran buenos niveles de aprobación. En segundo lugar se ubica Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con un 54,8%, mientras que el tercer puesto es para Rolando Figueroa, de Neuquén, con un 53,5%.
En el caso de Salta, el 55,3% de imagen positiva se complementa con un 41,9% de imagen negativa, lo que le permite sostener el mejor balance entre aceptación y rechazo a nivel país.
Más abajo en el listado aparecen nombres fuertes como Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos con niveles de aprobación por encima del 52%.
En la zona media del ranking se ubican gobernadores como Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con niveles de imagen que rondan entre el 49% y el 50%.
En el otro extremo del ranking aparecen los gobernadores con menor imagen positiva. El último lugar lo ocupa Ricardo Quintela, de La Rioja, con apenas un 43% de aprobación.
El informe también destaca los movimientos más importantes en comparación con junio. En ese sentido, Axel Kicillof fue quien más creció en imagen positiva, con una suba de 1,9 puntos porcentuales.
En contrapartida, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, registró la mayor caída del mes, con una baja de -2,8 puntos en su nivel de aprobación.
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