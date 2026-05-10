Axel Kicillof renovó sus críticas al gobierno: "El riesgo que hay no es el kuka, es Milei"

“Estamos ante un experimento que ignora el rol del Estado en la generación de demanda y en la regulación de los ciclos económicos. El resultado es esta recesión profunda que estamos viviendo”, señaló ante un auditorio colmado de seguidores y referentes académicos.

Después de la visita realizada el viernes en Córdoba, Kicillof llegó a la Feria del Libro, donde repasó conceptos de su nuevo libro junto al periodista Alejandro Bercovich y el economista Diego Giacomini. El debate fue moderado por la también economista Candelaria Botto.

“Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen una discapacidad; es garantizar la educación y la salud”, resaltó Kicillof.

En ese sentido, se preguntó “¿por qué no invierten los empresarios?”, y respondió: "No invierten porque no saben lo que va a pasar. El riesgo que hay en la Argentina no es el riesgo kuka, es el riesgo Milei, que siga haciendo las pavadas que está haciendo”.

Sobre la coyuntura, Kicillof subrayó también que en Argentina la corriente que prioriza el empleo y el salario se traduce en el peronismo: “En el país, si me permiten, se llama peronismo eso”. Allí fue cuando aparecieron los primeros aplausos del auditorio.

Kicillof defendió la intervención estatal como herramienta para garantizar el empleo y la producción, y aseguró que la teoría de Keynes fue la respuesta necesaria a las crisis del liberalismo a ultranza. “Hoy en Argentina se pregona una libertad que es, en realidad, la libertad de los poderosos para aplastar a los que menos tienen”, completó.