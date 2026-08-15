Ignacio Torres confirmó que Chubut desdoblará las elecciones y cuestionó las PASO

Chubut se suma así a una lista cada vez más extensa de provincias que anticiparon su intención de desdoblar. El primer gobernador en oficializar un calendario fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien fijó las elecciones de su distrito para el 9 de mayo.

El panorama de las provincias

También Salta analiza votar el 16 o el 23 de mayo, mientras que en Misiones ya dan por hecho la separación de los comicios, aunque todavía no existe una fecha definida. Jujuy, por su parte, también seguiría ese camino, en línea con la tradición de adelantar sus elecciones provinciales.

Neuquén prevé mantener la separación entre los comicios nacionales y provinciales y analiza una convocatoria para agosto. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro estudia una ventana que va del 13 de junio al 5 de septiembre, aunque junio aparece como la alternativa con mayores posibilidades. Mendoza, en tanto, ya estableció que las PASO provinciales se realizarán en julio.

A ese listado se suman Tierra del Fuego, que deberá votar en una fecha diferente por una disposición constitucional, y Río Negro, que mantiene la intención política de desdoblar. Entre Ríos y San Juan también avanzarían en esa dirección, mientras que La Rioja, Formosa y La Pampa todavía no hicieron anuncios oficiales.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza

Durante el encuentro, Torres también se refirió a las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones de 2027. El gobernador planteó que cualquier eventual acuerdo entre ambos espacios debería sustentarse en coincidencias programáticas y no limitarse a una estrategia electoral.

“Los acuerdos tienen que venir de la mano”, señaló. En esa línea, advirtió que “el rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”.

Torres reclamó construir consensos de largo plazo para evitar que cada cambio de gobierno implique una nueva etapa de reformas profundas. “Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el frente político que gobierna Chubut, integrado por sectores peronistas, radicales, del PRO y libertarios. Según explicó, la convivencia entre espacios de distintas tradiciones políticas es posible cuando existe una agenda común.

“¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo”, resumió el mandatario chubutense, en una definición que también funcionó como su postura frente a las conversaciones que mantienen el PRO y La Libertad Avanza para 2027.