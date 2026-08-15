Ignacio Torres confirmó que Chubut desdoblará las elecciones y cuestionó las PASO

Ignacio Torres anticipó que los comicios para elegir gobernador y autoridades municipales se realizarán en una fecha distinta a las elecciones nacionales.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que la provincia desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales y anticipó que su intención es que los comicios para elegir gobernador y autoridades municipales se realicen el mismo día. Aunque todavía no está definida la fecha, el mandatario sostuvo que el distrito seguirá el camino que ya evalúan varias provincias.
“No está definida la fecha, pero como la gran mayoría de las provincias, seguramente va a ser desdoblada”, afirmó Torres durante su participación en un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).
La decisión se enmarca en un escenario en el que distintos gobernadores analizan separar sus calendarios electorales de los comicios nacionales. El objetivo es que las elecciones provinciales se desarrollen con una dinámica propia y que las discusiones locales no queden condicionadas por la competencia nacional.
Torres también cuestionó la continuidad de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo que consideró innecesario. “Desde el sentido común no tienen razón de ser”, sostuvo. Y agregó: “El hecho de que no exista competencia pero igualmente está la boleta en el cuarto oscuro en las PASO es ridículo”.
Chubut se suma así a una lista cada vez más extensa de provincias que anticiparon su intención de desdoblar. El primer gobernador en oficializar un calendario fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien fijó las elecciones de su distrito para el 9 de mayo.
También Salta analiza votar el 16 o el 23 de mayo, mientras que en Misiones ya dan por hecho la separación de los comicios, aunque todavía no existe una fecha definida. Jujuy, por su parte, también seguiría ese camino, en línea con la tradición de adelantar sus elecciones provinciales.
Neuquén prevé mantener la separación entre los comicios nacionales y provinciales y analiza una convocatoria para agosto. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro estudia una ventana que va del 13 de junio al 5 de septiembre, aunque junio aparece como la alternativa con mayores posibilidades. Mendoza, en tanto, ya estableció que las PASO provinciales se realizarán en julio.
A ese listado se suman Tierra del Fuego, que deberá votar en una fecha diferente por una disposición constitucional, y Río Negro, que mantiene la intención política de desdoblar. Entre Ríos y San Juan también avanzarían en esa dirección, mientras que La Rioja, Formosa y La Pampa todavía no hicieron anuncios oficiales.
Durante el encuentro, Torres también se refirió a las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones de 2027. El gobernador planteó que cualquier eventual acuerdo entre ambos espacios debería sustentarse en coincidencias programáticas y no limitarse a una estrategia electoral.
“Los acuerdos tienen que venir de la mano”, señaló. En esa línea, advirtió que “el rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”.
Torres reclamó construir consensos de largo plazo para evitar que cada cambio de gobierno implique una nueva etapa de reformas profundas. “Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó el frente político que gobierna Chubut, integrado por sectores peronistas, radicales, del PRO y libertarios. Según explicó, la convivencia entre espacios de distintas tradiciones políticas es posible cuando existe una agenda común.
“¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo”, resumió el mandatario chubutense, en una definición que también funcionó como su postura frente a las conversaciones que mantienen el PRO y La Libertad Avanza para 2027.
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