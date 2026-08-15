Alberto Fernández reapareció con críticas a Javier Milei y pidió revisar su "condición psiquiátrica"

En ese contexto, cuestionó la política económica de Milei y sostuvo que el problema no puede atribuirse a la herencia recibida. “Eso no es un problema de herencia, es un problema de un inservible que se puso al frente del Gobierno y que ya es hora de que revisemos su condición psiquiátrica porque nos está llevando a mal puerto”, disparó.

Fernández también cuestionó el enfoque ideológico del Presidente y consideró que permanece aferrado a un esquema que le impide modificar su estrategia. “El presidente tiene naturalmente una condición dogmática y cree en dogmas económicos”, afirmó, antes de cuestionar su interpretación sobre las causas de la inflación.

Según un estudio, el nivel de corrupción del gobierno de Milei es similar al de Alberto Fernández.

“El problema inflacionario es un problema monetario y todos los días descubre que no lo es, pero no quiere salir del dogma en el que se ha encerrado. Los dogmas son válidos para las religiones, pero no para la política”, sostuvo el exmandatario. Además, insistió en que Milei “está muy mal” y afirmó que su entorno no advierte la situación. “El Presidente tiene un problema que debería ser atendido médicamente”, remarcó.

Durante la entrevista, Fernández también volvió a defender a Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que la exmandataria fue condenada injustamente. “No tengo ninguna duda de que Cristina ha sido condenada injustamente y que está soportando una detención una persona inocente”, afirmó.

El expresidente recordó que históricamente se manifestó en contra de los indultos porque los considera “una rémora de la monarquía”, aunque dejó abierta la posibilidad de recurrir a esa herramienta si no existiera otra alternativa. “Si el remedio no es Naciones Unidas, el remedio puede ser un indulto, pero explicando las razones jurídicas que yo tengo para decir lo que estoy diciendo”, sostuvo.

Fernández también cuestionó al juez Julián Ercolini, cuya actuación calificó como una “mácula en la justicia argentina”. Aclaró que su postura no responde a una afinidad política con el kirchnerismo y sostuvo que reclamaría del mismo modo ante una condena injusta contra cualquier dirigente. “Si yo viera que a Macri lo condenan injustamente, sin pruebas, pediría por la libertad de Macri. Porque el problema no es un problema ideológico, es un problema institucional”, concluyó.