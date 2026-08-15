Aumenta otra vez el boleto de colectivo: cuánto saldrá el mínimo en septiembre

Las tarifas se incrementarán entre un 4,1% y un 4,3% desde comienzos del próximo mes. En lo que va del año, el boleto de colectivo en la Ciudad y la Provincia acumula subas por encima de la inflación.
Los boletos de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán entre un 4,1% y un 4,3% desde el 1° de septiembre, luego de que se conociera el dato de inflación correspondiente a julio. De esta manera, el pasaje mínimo de las líneas que circulan por la Ciudad se ubicará en $887,87, mientras que en las de la Provincia llegará a $1158,97.
Las tarifas del transporte automotor en el AMBA se actualizan de acuerdo con el último dato de inflación disponible -en este caso, el IPC de julio-, al que se le suman dos puntos porcentuales. El índice registró una suba del 2,1% a nivel nacional y del 2,3% en el Gran Buenos Aires.
Con el aumento de septiembre, los cuadros tarifarios del transporte acumularán en lo que va del año un incremento del 68,76% en la provincia de Buenos Aires y del 43,70% en la Ciudad. En ambos casos, las subas se encuentran muy por encima de la inflación acumulada durante el mismo período, que alcanza el 19,3%. Sólo en agosto, los boletos aumentaron un 3,9%.
El nuevo aumento mensual de las tarifas de los colectivos de la región metropolitana se aplicará en un contexto de fuerte baja en la cantidad de pasajeros. Según un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), a comienzos de agosto la cantidad de usuarios que viajaron durante los días hábiles en el transporte urbano cayó un 19% interanual.
Las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
El incremento se aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.
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