Aumenta otra vez el boleto de colectivo: cuánto saldrá el mínimo en septiembre

Los usuarios de colectivos del AMBA sufrirán un nuevo golpe en sus bolsillos.

Ciudad: cómo quedarán las tarifas de colectivo desde el 1º de septiembre

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $852,90 a $887,87.

Recorrido de 3 a 6 km: de $947,71 a $986,57.

Recorrido de 6 a 12 km: $1062,56.

Recorrido de 12 a 27 km: $1138,61.

Las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Provincia: cómo quedarán las tarifas de colectivo desde el 1º de septiembre

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $1111,19 a $1158,97;

Tramo de 3 a 6 km: de $1250,08 a $1303,83;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1448,71;

Viajes de 12 a 27 km: $1738,45.

Viajes de más de 27 km: $2043,84.

El incremento se aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.