Caso Adorni: piden información de los contratos de la empresa de Bettina Angeletti

En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada a la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado Nacional.

Manuel Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la mira en la investigación del juez Ariel Lijo por presuntos contratos con el Estado.

El Grupo Datco, por ejemplo, es una empresa que provee servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o vinculados a la Jefatura de Gabinete, como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Por su parte, la sociedad anónima National Shipping es una firma naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, considerada una de las principales proveedoras de la petrolera estatal YPF, empresa estatal de la cual Adorni es director titular.

Foggia Group es una empresa dirigida por Mara Gorini, conocida también por ser una colaboradora muy cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Está vinculada a la concesión de Tecnópolis y fue la responsable de haber organizado todos los shows libertarios donde actuó el presidente Javier Milei, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena e, inclusive, los encuentros de La Derecha Fest.