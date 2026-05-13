Adorni pagó US$ 21.000 "en efectivo" por un alquiler de una vivienda en un country

Posteriormente, se llevó adelante un acuerdo por el alquiler principal de 13.000 dólares en efectivo, para permanecer en el country Indio Cuá mientras Adorni refaccionaba la casa, una obra que le habría costado otros US$ 245.000, según dijo el contratista Tabar.

Por su parte, hubo una extensión informal del alquiler por tres meses adicionales, debido a las demoras en la obra que comandaba Tabar, por la cual el funcionario tuvo que pagar 2.400 dólares más en efectivo.

Rodríguez confirmó que la totalidad de las transacciones, que suman 21.000 dólares, fueron todas saldadas con billetes en mano; la Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y los investigadores judiciales se encuentran analizando estas operaciones para determinar si se corresponden al patrimonio declarada por el jefe de Gabinete.