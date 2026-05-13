Adorni pagó US$ 21.000 "en efectivo" por un alquiler de una vivienda en un country

El testigo José Rodríguez declaró ante el fiscal Pollitica y aseguró que el funcionario permaneció en esa casa mientras estaba refaccionando su inmueble en el barrio Indio Cuá

José Rodríguez, dueño de una casa del country Indio Cuá, confirmó que Manuel Adorni le alquiló la propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras refaccionaba su inmueble en ese predio de Exaltación de la Cruz.

Este nuevo testigo en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete declaróante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que esa cifra pertenece a la suma de dos contratos de alquiler que pagó Adorni para permanecer allí, mientras, a pocos metros, se llevaban a cabo las reformas de la propiedad que había comprado el funcionario por 120.000 dólares, según la declaración del contratista Matías Tabar.

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Posteriormente, se llevó adelante un acuerdo por el alquiler principal de 13.000 dólares en efectivo, para permanecer en el country Indio Cuá mientras Adorni refaccionaba la casa, una obra que le habría costado otros US$ 245.000, según dijo el contratista Tabar.

Por su parte, hubo una extensión informal del alquiler por tres meses adicionales, debido a las demoras en la obra que comandaba Tabar, por la cual el funcionario tuvo que pagar 2.400 dólares más en efectivo.

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Rodríguez confirmó que la totalidad de las transacciones, que suman 21.000 dólares, fueron todas saldadas con billetes en mano; la Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI) y los investigadores judiciales se encuentran analizando estas operaciones para determinar si se corresponden al patrimonio declarada por el jefe de Gabinete.

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