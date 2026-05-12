Bullrich dijo que Milei "tiene una emocionalidad importante"

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza se refirió a la reunión encabezada por el Presidente, en la que defendió a Manuel Adorni ante cuestionamientos por su patrimonio.
La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este martes a la última reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei y afirmó que el mandatario “tiene una emocionalidad importante, (pero) no lo definiría como un grito lo que hizo".
Bullrich formuló estas declaraciones a la prensa luego de que trascendieran versiones sobre un momento de tensión durante una reunión de gabinete, el viernes pasado en la Casa Rosada.
“Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete, porque son solo para el Gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten”, señaló la dirigente oficialista durante su ingreso a JONAGRO, donde participó como expositora frente a representantes del sector agroindustrial.
Según trascendió, el encuentro del viernes se apartó de la dinámica habitual de seguimiento de gestión. Javier Milei habría iniciado la reunión con una exposición de alrededor de 30 minutos centrada en respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni frente a las críticas y cuestionamientos vinculados al crecimiento de su patrimonio y viajes al exterior.
De acuerdo con reconstrucciones periodísticas, el Presidente apuntó contra el periodismo al considerar que impulsó una operación contra el funcionario. Tras finalizar su intervención, Milei se retiró del salón sin habilitar una instancia de debate interno.
En ese contexto, Bullrich intentó plantear el tema de la presentación de la declaración jurada de Adorni y cuestionó la demora en la entrega de la documentación. Según versiones de participantes del encuentro, el jefe de Gabinete respondió: “Ya escucharon al presidente, fue muy claro. Al que le guste, bien, y al que no, ya sabe lo que puede hacer”.
La polémica se produjo luego de que el contratista Matías Tabar asegurara haber realizado obras por US$245.000 en una propiedad de Adorni ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Las declaraciones reavivaron cuestionamientos sobre el patrimonio del funcionario y generaron tensión dentro del oficialismo.
Pese al episodio, Bullrich confirmó que continuará participando de la mesa política de La Libertad Avanza y señaló que en las reuniones previstas para esta semana se analizarán distintos proyectos legislativos que actualmente se debaten en el Congreso nacional.
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