Bullrich dijo que Milei "tiene una emocionalidad importante"

De acuerdo con reconstrucciones periodísticas, el Presidente apuntó contra el periodismo al considerar que impulsó una operación contra el funcionario. Tras finalizar su intervención, Milei se retiró del salón sin habilitar una instancia de debate interno.

En ese contexto, Bullrich intentó plantear el tema de la presentación de la declaración jurada de Adorni y cuestionó la demora en la entrega de la documentación. Según versiones de participantes del encuentro, el jefe de Gabinete respondió: “Ya escucharon al presidente, fue muy claro. Al que le guste, bien, y al que no, ya sabe lo que puede hacer”.

La polémica se produjo luego de que el contratista Matías Tabar asegurara haber realizado obras por US$245.000 en una propiedad de Adorni ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Las declaraciones reavivaron cuestionamientos sobre el patrimonio del funcionario y generaron tensión dentro del oficialismo.

Pese al episodio, Bullrich confirmó que continuará participando de la mesa política de La Libertad Avanza y señaló que en las reuniones previstas para esta semana se analizarán distintos proyectos legislativos que actualmente se debaten en el Congreso nacional.