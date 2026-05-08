Milei y Karina reforzaron el apoyo a Adorni en una reunión clave de Gabinete

Tras la exposición presidencial, Milei se retiró para continuar con su agenda en la residencia de Olivos. A partir de ese momento, Adorni quedó al frente del encuentro. Según trascendió desde el oficialismo, agradeció a los equipos técnicos de cada ministerio por la colaboración en la elaboración del informe de gestión que presentó el 29 de abril en la Cámara de Diputados.

Plan de gestión

La reunión avanzó luego sobre el plan de gestión previsto para el resto del año y sobre los lineamientos preliminares de 2027. En ese marco, se repasaron detalles de la reestructuración presupuestaria impulsada por el Poder Ejecutivo, una de las prioridades que el Gobierno busca sostener como eje de su política de administración estatal.

También hubo espacio para revisar el proceso de reducción de estructuras en la administración pública. Adorni brindó precisiones sobre los retiros voluntarios y las desvinculaciones en organismos públicos previstas para fines de mayo. De acuerdo con la información oficial, esa etapa forma parte del esquema de reorganización del Estado que la gestión libertaria considera central dentro de su programa de equilibrio fiscal y racionalización del gasto.

Otro de los puntos abordados fue la revisión de acuerdos con organismos internacionales. Aunque no trascendieron detalles específicos, la cuestión apareció en la reunión como parte de la evaluación general de la estrategia oficial para los próximos meses.

El respaldo a Adorni no se limitó al encuentro de Gabinete. Fue, de hecho, el tercer gesto explícito de apoyo de Javier Milei y Karina Milei en una misma jornada. Horas antes, ambos habían avalado que el funcionario encabezara dos anuncios de gestión en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Más temprano, la secretaria general de la Presidencia lo había acompañado a una actividad en la planta de Mercedes-Benz Argentina, en Zárate.

A esos movimientos se sumó la defensa pública que el Presidente había realizado días atrás en televisión y que este viernes reforzó nuevamente en redes sociales, donde compartió mensajes de respaldo al funcionario y cuestionamientos al periodismo por la difusión de las investigaciones.

En el tramo final del encuentro, la atención se desplazó hacia el frente parlamentario. Participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y referentes del oficialismo en el Senado, quienes expusieron sobre los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso en las próximas semanas.

Entre las iniciativas mencionadas figuraron la Ley Hojarasca, el denominado súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y modificaciones vinculadas a la Ley de Salud Mental. Para el oficialismo, se trata de piezas relevantes de la agenda legislativa con las que buscará sostener la iniciativa política en el segundo semestre.