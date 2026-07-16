Industria: sigue cayendo el uso de la capacidad instalada de las fábricas

En relación con la industria automotriz, se muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 45,5%, inferior al de mayo de 2025 (56,8%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Por otro lado, en cuanto a los productos alimenticios y bebidas, se marca que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 60,0%, inferior al registrado en mayo del año anterior (61,7%), relacionado principalmente con la disminución en la producción de carne vacuna y con una menor elaboración de bebidas.

También, según datos del IPI manufacturero, la producción de carne vacuna registra en mayo una caída interanual de 7,7%, mientras que la producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas registra una baja interanual de 9,3%. Por su parte, según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), el volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes muestra una variación interanual negativa de 14,6%.

Los productos textiles muestran en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,2%, inferior al del mismo mes del año anterior (47,4%), debido a la menor producción y venta de los fabricantes nacionales.

En contraposición, la principal incidencia positiva se registra en la refinación del petróleo, que presenta en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,7%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (73,3%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo. En efecto, según datos del IPI manufacturero, la elaboración de gasoil y naftas presenta subas interanuales de 23,8% y 18,3%, respectivamente.