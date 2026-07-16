Jorge Macri inauguró la 138ª Exposición Rural: "Cuando nos unimos podemos lograr grandes cosas"

“El campo produce y necesita conocimiento de manera permanente”, dijo Jorge Macri, quien destacó del sector agropecuario “esa voluntad de compartir conocimiento, entender que no hay un enemigo alambrado de por medio, sino alguien que sabía, aprendía y que, compartiendo ese conocimiento, podíamos conquistar al mundo”.

Y aseguró que la Ciudad trabaja en esa misma línea: “Nuestro esfuerzo está puesto en la tierra y en el campo, para que rinda cada vez más y conquiste nuevos mercados”, expresó el Jefe de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

La 138ª edición de esta tradicional feria porteña reúne a las principales cadenas productivas del país, con la participación de representantes de 15 provincias, más de 400 stands comerciales, 4.500 expositores de animales y más de 2.000 ejemplares de distintas razas. Además, ofrece espacios gastronómicos, cocina en vivo, pista de tractores, desfiles, visitas guiadas y propuestas recreativas para toda la familia.

“Quiero agradecer profundamente a la gente de trabajo y de bien. Ese estilo de vida es el que queremos seguir defendiendo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el esfuerzo, el mérito, el trabajar honestamente y honradamente vuelvan a hacer la diferencia y dispersen de manera definitiva la picardía, la corrupción, los atajos. Ese es el país que nos va a permitir volver a ser grandes”, resaltó Jorge Macri.

Se espera que más de un millón de personas visiten la muestra, que es una vidriera para la producción, la innovación y el desarrollo agroindustrial argentino, además de uno de los eventos más convocantes del calendario nacional de grandes ferias y que coincide en Buenos Aires con las vacaciones de invierno.