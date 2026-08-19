Intendente del PRO confundió a San Martín con Belgrano y culpó a Google

El intendente también aprovechó la situación para dejar una reflexión vinculada con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. “Por suerte errar sigue siendo una condición humana”, sostuvo, en referencia a la equivocación que había cometido al seleccionar la imagen.

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La frase adquirió una particular relevancia debido a una decisión que el propio Matzkin había tomado meses atrás. En noviembre, el municipio de Zárate incorporó a una inteligencia artificial denominada ZARA como “Directora General de Atención al Vecino No Humana”, un cargo dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.

El intendente de Zárate, Mareclo Matzkin.

Matzkin es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una especialización en Derecho Tributario. Su trayectoria política se desarrolló dentro del PRO, espacio en el que tuvo como principal referente al dirigente bonaerense Cristian Ritondo y su llegada a la intendencia de Zárate se produjo en un contexto de fuerte disputa dentro del peronismo local.