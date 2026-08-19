Intendente del PRO confundió a San Martín con Belgrano y culpó a Google

Marcelo Matzkin publicó una imagen de Manuel Belgrano en un homenaje a José de San Martín y, tras las críticas recibidas, atribuyó la equivocación a su “poca vista” , y a Google
El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, quedó en el centro de las críticas después de publicar en sus redes sociales un homenaje a José de San Martín acompañado por una fotografía de Manuel Belgrano. El jefe comunal había dedicado el mensaje al aniversario de la muerte del Libertador, pero utilizó por error la imagen de otro de los principales próceres argentinos.
“Hoy tenemos la posibilidad de hablar de soberanía nacional, de cuántas tierras en poder extranjeros puede haber, de cuán libres somos, del valor de nuestra moneda es porque San Martín así lo quiso”, escribió Matzkin en su publicación. También agradeció al “gran libertador” y cerró con un mensaje: “Seamos libres. Defendamos la libertad que él nos dio”.
El inconveniente apareció en la imagen elegida para acompañar el texto. En lugar de una representación de San Martín, el intendente publicó una imagen correspondiente a Manuel Belgrano, otro de los protagonistas centrales de la historia argentina, equivocación que fue rápidamente advertida por los usuarios que criticaron la publicación.
Ante las reprimendas, Matzkin decidió rectificar el posteo y explicó las razones que, según su versión, habían provocado la confusión. “Entre mi poca vista, el mal asesoramiento de Google y el caballo blanco que esta vez no es de San Martín sino que parece ser de Belgrano, la foto que subí pareciera no ser de San Martín”, señaló.
El intendente también aprovechó la situación para dejar una reflexión vinculada con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. “Por suerte errar sigue siendo una condición humana”, sostuvo, en referencia a la equivocación que había cometido al seleccionar la imagen.
La frase adquirió una particular relevancia debido a una decisión que el propio Matzkin había tomado meses atrás. En noviembre, el municipio de Zárate incorporó a una inteligencia artificial denominada ZARA como “Directora General de Atención al Vecino No Humana”, un cargo dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.
Matzkin es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una especialización en Derecho Tributario. Su trayectoria política se desarrolló dentro del PRO, espacio en el que tuvo como principal referente al dirigente bonaerense Cristian Ritondo y su llegada a la intendencia de Zárate se produjo en un contexto de fuerte disputa dentro del peronismo local.
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