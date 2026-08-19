"No hay orden macro si la gente no puede vivir", dijo Kicillof en Chaco

En ese marco, apuntó contra el endeudamiento de las familias y cuestionó las explicaciones del Gobierno sobre ese fenómeno. “Del desastre que están haciendo en la Argentina ha saltado la luz con el problema del endeudamiento de las familias”, señaló, antes de calificar de “cruel” la postura de Milei y sus funcionarios sobre la responsabilidad de los hogares endeudados.

El mandatario bonaerense también remarcó que “para el peronismo son los trabajadores los que permiten llevar adelante un proceso de desarrollo”, sostuvo, y volvió a responsabilizar al modelo de Milei por el deterioro de las condiciones laborales y productivas.

El presidente del PJ de la Provincia, Axel Kicillof, había encabezado en San Miguel del Monte un encuentro partidario.

La visita a Chaco se produjo mientras Kicillof busca consolidar su espacio político a nivel nacional y aparece entre los dirigentes con aspiraciones presidenciales para 2027. En el acto estuvo acompañado por el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich y el exsecretario general de la CGT Héctor Daer, entre otros dirigentes sindicales y políticos.

Capitanich, actual senador nacional, manifestó su alineamiento con el proyecto de Kicillof mientras se prepara para disputar el escenario político chaqueño frente al gobernador radical Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza. Kicillof, por su parte, aclaró que antes de viajar había hablado con Zdero y que su visita no buscaba intervenir en la política provincial.

Durante su discurso, el gobernador bonaerense también reivindicó el peso de la militancia frente al avance de las nuevas herramientas tecnológicas en la política. “No nos van a ganar con computadoras ni algoritmos”, afirmó, antes de señalar que no existe una herramienta más potente que “la militancia peronista y del campo popular”.

La agenda de Kicillof en Chaco incluyó además una reunión con intendentes, legisladores y dirigentes del Partido Justicialista en Colonia Benítez. Luego tenía previsto reunirse con empresarios en la Federación Económica del Chaco y visitar la Universidad Nacional del Nordeste, donde firmaría convenios de cooperación y presentaría su libro De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico. Al cerrar su exposición, resumió su diagnóstico sobre el escenario económico: “A la gente no le alcanza”.