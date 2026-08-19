Nadia Beller apuntó contra Karina Milei y vinculó a Cerimedo con la causa ANDIS

Fernando Cerimedo le habría hablado de presuntas irregularidades dentro del Gobierno argentino y sostuvo que se alejó de Javier Milei por el entorno que lo rodeaba.
Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, afirmó que el consultor político le dijo que Karina Milei estaba involucrada en hechos de corrupción vinculados con la causa ANDIS. La abogada realizó las declaraciones desde una clínica de Santa Cruz de la Sierra, donde permanece internada tras recibir cuatro disparos en un ataque ocurrido en Bolivia.
Beller sostuvo que mantuvo una relación con Cerimedo desde diciembre pasado hasta el momento del ataque y que durante ese período el consultor le relató detalles sobre presuntos negocios irregulares dentro del Gobierno argentino. Según su versión brindada a El Destape Radio, Cerimedo se habría alejado del presidente Javier Milei porque consideraba que su entorno era “demasiado podrido”.
De acuerdo con el relato de Beller, el punto de quiebre se produjo a partir de la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se hablaba de presuntos sobornos dentro del organismo. La mujer afirmó que Cerimedo le confirmó que las grabaciones eran reales y que habían sido filtradas para evitar que el caso quedara impune.
En ese contexto, Beller involucró a Natalia Basil, esposa de Cerimedo, quien trabajaba en la ANDIS y renunció luego de que se conocieran los audios. “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune”, afirmó la abogada, quien agregó que su expareja sostenía que Basil no era corrupta.
Beller también señaló que Cerimedo le habría mencionado a Karina Milei al hablar sobre las presuntas irregularidades. “Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación”, afirmó. Sus declaraciones fueron formuladas como parte de su propio relato sobre las conversaciones que mantuvo con el consultor.
La mujer también sostuvo que Cerimedo tenía una relación cercana con Patricia Bullrich, con quien, según afirmó, coordinaba cuestiones vinculadas con seguridad. Además, mencionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que uno de los trabajos realizados por el consultor había sido una campaña destinada a perjudicar políticamente a la entonces vicepresidenta.
Las declaraciones de Beller se produjeron después de que Villarruel publicara en X un mensaje dirigido indirectamente a Cerimedo. “Qué rápido envejeció todo”, escribió la vicepresidenta al compartir una publicación de 2024 en la que el consultor cuestionaba su figura y expresaba su respaldo a Karina Milei.
La expareja de Cerimedo también formuló acusaciones sobre su actividad en Bolivia y sostuvo que habría recibido dinero proveniente de presuntos hechos de corrupción vinculados con el gobierno del presidente Rodrigo Paz para luego enviarlo o lavarlo en la Argentina. Beller mencionó empresas relacionadas con distintos rubros y afirmó que Cerimedo decía facturar unos 800.000 dólares mensuales.
Finalmente, Beller aseguró que durante el tiempo que convivió con Cerimedo observó grandes cantidades de dinero en efectivo en el departamento que compartían. Según su relato, el consultor guardaba dinero en cajones y maletas, aunque aclaró que desconoce cuánto había y que no quiso involucrarse en sus actividades financieras. Sus acusaciones se conocen mientras la Policía boliviana investiga el ataque que sufrió y la presunta participación de Cerimedo en el hecho.
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