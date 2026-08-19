Nadia Beller apuntó contra Karina Milei y vinculó a Cerimedo con la causa ANDIS

Beller también señaló que Cerimedo le habría mencionado a Karina Milei al hablar sobre las presuntas irregularidades. “Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación”, afirmó. Sus declaraciones fueron formuladas como parte de su propio relato sobre las conversaciones que mantuvo con el consultor.

La mujer también sostuvo que Cerimedo tenía una relación cercana con Patricia Bullrich, con quien, según afirmó, coordinaba cuestiones vinculadas con seguridad. Además, mencionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que uno de los trabajos realizados por el consultor había sido una campaña destinada a perjudicar políticamente a la entonces vicepresidenta.

Las declaraciones de Beller se produjeron después de que Villarruel publicara en X un mensaje dirigido indirectamente a Cerimedo. “Qué rápido envejeció todo”, escribió la vicepresidenta al compartir una publicación de 2024 en la que el consultor cuestionaba su figura y expresaba su respaldo a Karina Milei.

La expareja de Cerimedo también formuló acusaciones sobre su actividad en Bolivia y sostuvo que habría recibido dinero proveniente de presuntos hechos de corrupción vinculados con el gobierno del presidente Rodrigo Paz para luego enviarlo o lavarlo en la Argentina. Beller mencionó empresas relacionadas con distintos rubros y afirmó que Cerimedo decía facturar unos 800.000 dólares mensuales.

Finalmente, Beller aseguró que durante el tiempo que convivió con Cerimedo observó grandes cantidades de dinero en efectivo en el departamento que compartían. Según su relato, el consultor guardaba dinero en cajones y maletas, aunque aclaró que desconoce cuánto había y que no quiso involucrarse en sus actividades financieras. Sus acusaciones se conocen mientras la Policía boliviana investiga el ataque que sufrió y la presunta participación de Cerimedo en el hecho.